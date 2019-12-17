Спикер парламента Турции посетит Баку

17 декабря 2019 01:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп посетит Баку .

Об этом сказали Trend источник во вторник в парламенте Турции. По словам источника визит Шентоп в Баку состоится в 18-19 декабря этого года.

"Шентоп примет участия на девятом заседании Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных Стран (TÜRKPA)" - сообщил источник.

Было отмечено, что Шентоп в рамках визита в Баку так же проведет встречи с официальными лицами Азербайджана.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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