Спикер парламента Турции посетит Баку

БАКУ /Trend/ - Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп посетит Баку .

Об этом сказали Trend источник во вторник в парламенте Турции. По словам источника визит Шентоп в Баку состоится в 18-19 декабря этого года.

"Шентоп примет участия на девятом заседании Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных Стран (TÜRKPA)" - сообщил источник.

Было отмечено, что Шентоп в рамках визита в Баку так же проведет встречи с официальными лицами Азербайджана.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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