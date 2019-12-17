Проармянских конгрессменов обвинили в поддержке погрязшего в коррупции "Фонда Армении"

БАКУ/Trend/ - Поддержка "Фонда Армении" некоторыми конгрессменами из Палаты представителей США могла привести к скандалу с иностранным вмешательством.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в статье, опубликованной изданием The Daily Wire.

В статье отмечается, что комитет по импичменту в Конгрессе США, во главе с членом палаты представителей Адамом Шиффом, продолжает собирать факты, связанные с расследованием предполагаемой коррупции в администрации президента США и привлечении иностранного вмешательства.

«Шифф и его коллеги вначале должны произвести чистку в своей Палате. Новость, которая осталась в тени на фоне скандала вокруг импичмента, была связана с тем, что всеармянский фонд «Айастан» («Фонд Армении») недавно собрал рекордно низкую сумму в 10 миллионов долларов, во время своего ежегодного телемарафона, через год после ареста его директора Ары Варданяна по обвинению в растрате и не целевом использовании средств. Тот же телемарафон принес 11,1 миллиона долларов в 2018 году, 12,5 миллиона долларов в 2017 году, 15,4 миллиона долларов в 2016 году и 35 миллионов долларов в 2008 году. Сторонниками фонда и гостями телемарафона на протяжении многих лет являются такие конгрессмены как Шифф, Джеки Шпейер, Фрэнк Паллоне, Тулси Габбард и Брэд Шерман. Все они весьма красноречивы при обсуждении импичмента. (Габбард вначале выразил сомнение по поводу импичмента, но позже изменил курс.) Но все же их поддержка «Фонду Армении» могла привести к скандалу с иностранным вмешательством», - говорится в материале.

«Созданный указом президента Армении в 1992 году, фонд называет себя «гуманитарной организацией». Своих сторонников в Конгрессе «Фонд Армении» ставит в крайне неудобное, противоречивое положение - как эти конгрессмены могут критиковать партнеров президента Трампа за их предполагаемую деятельность в качестве незарегистрированных иностранных агентов, игнорируя при этом тот факт, что учрежденный иностранным правительством фонд, чьим председателем правления является сам президент Армении, также остается незарегистрированным в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов?», - говорится в статье.

Как отмечается, несмотря на то, что «Фонд Армении» позиционирует себя как занимающийся исключительно инфраструктурными проектами, такими как «школы, дороги, больницы и общественные центры», он далеко не является той безобидной «гуманитарной» организацией, на роль которой претендует.

«Филиалы фонда включают Армянскую Ассамблею Америки и Армянский национальный комитет Америки (АНКА) - два мощных политических лобби, которые проводят в Конгрессе кампанию по увеличение американского финансирования, направленную на то, чтобы помешать мирному переговорному процессу между Арменией и Азербайджаном, в том числе путем отказа АНКА от Мадридских принципов», - говорится в статье.

В материале отмечается, что арест лидера Фонда Армении Варданяна в июле 2018 года выявил коррупцию в организации, которая дезинформировала общественность относительно своей деятельности и своих истинных целей.

«Снижение сбора средств в фонде отражает все более глубокий упадок в экономике Армении, которая, возможно, является наименее независимой среди всех постсоветских государств. В Армении сокращается население, которое, как показывает опрос Гэллапа, является самым недовольным населением в мире. Это недовольство является результатом развивающейся инфляции в экономике Армении и результатами так называемой «бархатной революции», которая так не выполнила обещания Никола Пашиняна о радикальных переменах», - говорится в статье.

Как отмечается, для армянского народа зависимость от финансовой поддержки направленных на углубление внутренних и внешних противоречий внешних групп, таких как «Фонд Армении», будет только порождать еще больше разочарований и содействовать развитию коррупции.

«Проармянские конгрессмены не оказали армянскому народу никакой помощи, поддержав "Фонд Армении" и АНКА. Как они могут говорить о предполагаемой коррупции администрации президента США, в то время как в течение многих лет поддерживали телемарафон армянской диаспоры, глава который был разоблачен как участник коррупционных схем? И как они могут претендовать на роль миротворцев, придавая дополнительный импульс дискуссионным темам АНКА, которые абсолютно противоречат процессу мирного урегулирования?», - задаются риторическим вопросом авторы статьи...

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