Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Украины в расширенном составе (версия 2)

17 декабря 2019 15:51 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Украины Владимиром Зеленским в расширенном составе с участием делегаций.

Как сообщает во вторник Trend, выступивший на встрече Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый господин Президент, уважаемые гости.

Еще раз искренне приветствую вас. Добро пожаловать в Азербайджан.

Мы придаем очень большое значение Вашему визиту. Уверен, что он придаст мощный импульс связям между двумя странами. На встрече один на один мы уже обсудили многие вопросы и еще раз увидели, что двусторонняя повестка дня довольно широка. Сейчас на переговорах в расширенном составе мы подробно обсудим вопросы. Уверен, что визит будет иметь прекрасные результаты. Были обсуждены многие важные вопросы, в том числе вопросы, связанные с ростом товарооборота. Традиционно успешно продолжается сотрудничество в области энергетики, транспорта. На встрече один на один мы провели широкий обмен мнениями о дальнейшем развитии этих связей. Еще одним важным направлением является сельское хозяйство. В прежние годы мы приобретали в Украине много сельскохозяйственной техники. Конечно, большой интерес вызывают вопросы, связанные со взаимными инвестициями. Уверен, что предстоящий сегодня украинско-азербайджанский бизнес-форум позитивно повлияет и на связи между бизнес-кругами. Еще раз добро пожаловать.

Х Х Х

Президент Украины Владимир Зеленский сказал:

- Уважаемый господин Президент, уважаемая делегация.

Еще раз выражаю всем признательность. У меня вызывает очень большое удовлетворение то, что я нахожусь сегодня с первым официальным визитом в Азербайджане. Особенно потому, что Азербайджан – очень гостеприимная и дружеская для нас страна.

Господин Президент, во время обсуждений мы отметили, что наши отношения находятся на хорошем уровне. Но думаю, что есть большие возможности для того, чтобы поднять азербайджано-украинские отношения на следующий, более высокий уровень. Мы договорились с господином Президентом о том, что в ближайшее время рабочий состав из Азербайджана посетит Украину, побывает там во всех наших компаниях, на предприятиях и изучит возможности. Энергетика, сельское хозяйство, туризм, развитие инфраструктуры представляют для нас большой интерес.

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