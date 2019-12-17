Состоялась церемония подписания азербайджано-украинских документов (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 17 декабря при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Украины Владимира Зеленского состоялась церемония подписания азербайджано-украинских документов.

Как сообщает во вторник Trend, Протокол о намерении между городом Гянджа и городом Одесса, Договор о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между городом Губа и городом Трускавец подписали посол Азербайджана в Украине Азер Худиев и посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

Соглашение между министерством экономики Азербайджана и Государственной регуляторной службой Украины о сотрудничестве в области регулирования условий ведения бизнеса, Соглашение между Особой службой государственной охраны Азербайджана и Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины об организации линии межгосударственной правительственной связи между Баку и Киевом подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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