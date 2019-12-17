Президент Украины Владимир Зеленский посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

17 декабря 2019 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Украины Владимир Зеленский, посетив Аллею почетного захоронения, отдал дань уважения памяти общенационального лидера, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева, возложил к его могиле венок.

Как сообщает во вторник Trend, дань уважения отдана и памяти выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле возложены цветы.

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  • Президент Украины Владимир Зеленский посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • Президент Украины Владимир Зеленский посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • Президент Украины Владимир Зеленский посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • Президент Украины Владимир Зеленский посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
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