ЦИК: Для участия в парламентских выборах в Азербайджане утверждены кандидатуры 233 человек

БАКУ/Trend/ - Для участия во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане, назначенных на девятое февраля, уже обратились 469 человек.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, сообщает во вторник Trend.

Панахов отметил, что уже утверждены кандидатуры 233 обратившихся лиц, 155 из которых уже забрали подписные листы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.