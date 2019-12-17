Президент Ильхам Алиев поздравил Эмира Катара (версия 2)

17 декабря 2019 17:27 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Эмиру Катара Тамиму бин Хамаду Аль Тани.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Государства Катар.

Верю, что азербайджано-катарские связи будут постоянно развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Катара – мира и благосостояния", - говорится в письме главы государства.

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