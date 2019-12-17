Президент Ильхам Алиев принял председателя парламента Кыргызстана (версия 2)

17 декабря 2019 17:59 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял председателя парламента Кыргызстана Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Ппредседатель Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков передал главе государства приветствия Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, просил передать и его приветствия Президенту Кыргызстана.

На встрече с удовлетворением было напомнено об успешном проведении в октябре этого года в Баку VII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, участии Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в этом заседании и его встрече с главой нашего государства. Было отмечено, что в ходе этой встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между нашими странами в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Была выражена уверенность в том, что Азербайджан успешно проведет IX пленарное заседание ТЮРКПА.

Во время беседы было отмечено, что наши народы имеют общие корни и культуру, подчеркнута важность сотрудничества в рамках Тюркского совета, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве наших стран в рамках международных организаций, создании прямого авиасообщения между городами Баку и Бишкек, сотрудничестве в туристической, культурной и других сферах.

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