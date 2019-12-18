Владимир Зеленский: Мы очень хотим, чтобы Азербайджан инвестировал в Украину

БАКУ /Trend/ - Мы очень хотим, чтобы Азербайджан инвестировал в Украину.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на азербайджано-украинском бизнес-форуме.

"Благодарю Вас, господин Президент. Хочу поприветствовать Вас и всех участников форума. Это очень важное событие и для Украины, и для Азербайджана. Я знаю, что здесь присутствуют более 90 украинских компаний, более 100 азербайджанских компаний. И очень важно, что мы сегодня вместе. К сожалению, в течение нескольких лет такой форум не проводился. Понятно, что если мы не встречаемся, если мы не начинаем диалог, то не может быть нормального инвестиционного климата. Если мы не говорим о реальных делах, если мы не говорим о реальных цифрах, бизнес не приедет в Украину и наоборот. Очень важное замечание сделал господин Президент. Это взаимное доверие. Я сегодня в первый раз нахожусь с официальным визитом в Вашей прекрасной стране. Первый раз я встретился с Президентом Азербайджана господином Ильхамом Гейдаровичем. Я чувствую, что у нас произошло начало диалога. Дальше должны быть конкретные шаги. Потому что когда люди что-нибудь обещают, они должны выполнять свои обязательства. Когда обязательства выполняются, тогда мы достигаем доверия. Мы уже договорились, что большая правительственная делегация приедет в следующем месяце в Украину и в рамках переговоров будут обсуждены важные вопросы двустороннего сотрудничества в экономической сфере. Это - инфраструктура, это - приватизация. Более 400 предприятий Украины готовы к приватизации. И мы хотим видеть реальные инвестиции, и рады всех видеть", - сказал Президент Украины.

По его словам, в составе украинской делегации прибыл министр инфраструктуры.

"Мы намерены осуществить много инфраструктурных проектов, 16 тысяч километров дорог готовы построить. Мы заинтересованы в том, чтобы азербайджанские компании строили дороги в Украине. Мы знаем, что они успешно работают в других странах. Всем известно, что азербайджанский мобильный оператор Bakcell вошел на украинский рынок, и инвестиции составляют около 700 миллионов долларов. Наша задача, как украинского государства, защищать эти инвестиции. Конечно, все это осуществляется на уровне взаимного доверия. Мы очень хотим, чтобы Азербайджан инвестировал в Украину. Мы также хотим, чтобы Украина тоже была представлена в Азербайджане. Мы имеем сильные экономические отношения, а также исторические отношения", - сказал Президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что еще одна сфера инвестирования – это туристическая сфера. "Например, здесь принимает участие глава Херсонской области. Господин Гусев готов представить Херсонскую область. Это - одно из наиболее привлекательных мест для туризма в Украине, которое готово к этой деятельности, однако испытывает нехватку инфраструктуры. Поэтому мы готовы рассмотреть предложения по инвестиционным проектам и в этой сфере. У нас очень теплые партнерские, дружеские отношения с компанией SOCAR. Когда речь идет об украино-азербайджанском сотрудничества, мы сразу же вспоминаем SOCAR. Мы заинтересованы в том, чтобы деятельность компании SOCAR в Украине расширялась. С помощью компании SOCAR мы на отдельных участках границы построили целые комплексы предоставления услуг и готовы в дальнейшем расширять эту деятельность. Уверен, что это будет один из самых интересных наших инфраструктурных проектов. У меня возникла идея. Вы несколько раз озвучили цифры - малый государственный долг в Азербайджане, рост валового внутреннего продукта на более чем 300 процентов за последние 15 лет. Все это есть у вас, нам бы хотелось, чтобы это было и у нас", - сказал Президент Украины.

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