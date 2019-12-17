Президент Азербайджана принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева передала главе нашего государства приветствия Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Она отметила, что Шавкат Мирзиеев вернулся в Узбекистан после визита в Азербайджан с глубокими впечатлениями от процессов развития, увиденных в нашей стране.

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана сказала, что в ее стране с нетерпением ожидают визита Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Отметив, что они хорошо осведомлены о деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, Танзила Нарбаева подчеркнула, что она вносит большой вклад в процессы развития в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, просил передать и его приветствия Президенту Узбекистана.

На встрече было подчеркнуто значение VII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, с удовлетворением отмечалось участие в этом мероприятии Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и полноправное членство Узбекистана в Тюркском Совете. В ходе беседы была выражена уверенность в успешном проведении в Баку 9-го пленарного заседания ТЮРКПА, обсуждении здесь важных вопросов и достижении хороших результатов. Было подчеркнуто, что это мероприятие еще раз подтвердит дружеские и братские связи между нашими странами.

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