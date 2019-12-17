Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)

17 декабря 2019 22:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева во вторник навестила детей, получающих лечение в Национальном центре онкологии, поинтересовалась их здоровьем, ходом лечения.

На встрече на средства, полученные от семейного мега-шоу «Джыртдан. Приключения в Новруз», детскому отделу Национального центра онкологии были переданы лекарственные препараты, необходимые для лечения детей, а также специальные компьютерные игры, различные игрушки и подарки для развлечения детей, получающих здесь лечение.

Развлекательное мероприятие было встречено детьми с большой радостью, позитивно повлияло на их настроение.

Семейное мега-шоу «Джыртдан в мире сказок» впервые было представлено по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Бакинском конгресс-центре в декабре 2018 года. Эта инициатива вносит важный вклад в формирование детей, являющихся нашим будущим, в национальном духе, а также их воспитание в духе уважения к мировым ценностям. В то же время, доход, полученный от благотворительного проекта, направлен на реабилитацию и обеспечение здоровья людей, нуждающихся в особой заботе, в том числе детей. Отметим, что 397 тысяч манатов, полученные от шоу в феврале нынешнего года, переданы Центру талассемии на лечение детей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО) (версия 2)
Новости по теме
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детей, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии (ФОТО)
Политика 20:48
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
Общество 16 декабря 20:23
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
Общество 14 декабря 23:37
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии объявления победителей Study UK Alumni Awards 2019 (ФОТО)
Общество 14 декабря 00:01
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
Политика 22 ноября 21:56
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
Политика 19 ноября 22:47
Лента новостей
Цена нефти Brent превысила $66
Энергетика 23:01
Завершился визит президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан (ФОТО)
Политика 22:44
Госдеп США осудил решение Сената признать события 1915 года как «геноцид»
Южный Кавказ 22:38
Сделку по Brexit внесут в британский парламент 20 декабря
Европа 22:31
От имени Президента Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Украины Владимира Зеленского
Политика 22:04
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Россия 21:57
Глава Еврокомиссии ожидает встречи с Трампом в начале следующего года
Европа 21:19
В США неизвестный открыл стрельбу в казино, три человека погибли
США 21:01
Минобразования об участии азербайджанских школьников в международных олимпиадах
Общество 20:58