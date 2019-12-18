Президент Ильхам Алиев: Азербайджан выступает за безопасность и сотрудничество в регионе

БАКУ /Trend/ - 17 декабря от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был устроен официальный прием в честь Президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Trend, Президенты Азербайджана и Украины выступили на приеме.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин Президент.

Уважаемая Елена Владимировна.

Дамы и господа.

Господин Президент, еще раз приветствую Вас и возглавляемую Вами делегацию в Азербайджане и говорю «Добро пожаловать!». Это Ваш первый официальный визит в Азербайджан. Рад, что он проходит успешно. Это еще раз подтверждают проведенные нами обсуждения, подписанные документы.

Наши страны и народы соединяют дружеские отношения. Знаменательно, что еще в 1918-1920-х годах, в период Азербайджанской Демократической Республики в числе действовавших в Баку 16 иностранных дипломатических миссий было и представительство Украины.

Сегодня мы рассмотрели наши двусторонние связи. Есть широкие возможности для развития сотрудничества между нашими странами в политической, экономической, энергетической, транспортной, культурной и других сферах. Уверен, что достигнутые в ходе Вашего визита договоренности и подписанные документы внесут вклад в дальнейшее расширение связей.

Широко обсуждалось развитие экономических связей. В 2018 году Украина заняла 10-е место по объему внешнеторгового оборота с нашей страной. В январе-сентябре 2019 года торговый оборот с Украиной увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 20 процентов. С 2018 года в Киеве функционирует Азербайджанский торговый дом, а сегодня с Вашим участием состоялось открытие Центрального комплекса «Украинские продукты». Сегодня мы приняли участие в открытии бизнес-форума деловых кругов Азербайджана и Украины. Уровень представительства на форуме и проведенные там обсуждения подтверждают высокий интерес к развитию наших торгово-экономических связей.

Между нашими странами осуществляется успешное сотрудничество в энергетической сфере. В Украине функционирует представительство SOCAR. На территории Украины имеются 62 автозаправочные станции SOCAR и 4 нефтяные базы компании SOCAR Energy Ukraine.

Успешный опыт накоплен и в сотрудничестве между Азербайджаном и Украиной в культурной и гуманитарной сферах. С 2001 года в Бакинском славянском университете функционирует Украинский учебно-культурный центр, а в ряде учебных заведений Украины – азербайджанские культурные центры. В Азербайджане увековечена память великого сына Украины поэта Тараса Шевченко. Памятники ему возведены в Баку и Загатале. Один из парков нашей столицы носит имя известной поэтессы-драматурга Леси Украинки, в этом парке установлен ее бюст. В 2019 году отмечается 650-летний юбилей выдающегося азербайджанского поэта-мыслителя Имадеддина Насими. Знаменательно, что в мае нынешнего года в Киеве состоялось официальное открытие памятника великому поэту Насими. Одна из основных транспортных развязок Баку называется Украинский круг. Все это – показатели крепкой дружбы между нашими народами.

Тесно сотрудничают друг с другом и регионы наших стран. В качестве очередного шага в этом направлении можно назвать налаживание сотрудничества между городами Губа и Трускавец, Гянджа и Одесса.

Азербайджан выступает за безопасность и сотрудничество в регионе. Однако самая болезненная проблема региона – армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт все еще остается неразрешенным. В результате военной агрессии со стороны Армении были оккупированы 20 процентов территории Азербайджана – Нагорный Карабах, являющийся нашей исторический землей, и прилегающие к нему семь районов, на этих территориях осуществлена политика этнической чистки, и более одного миллиона наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев.

Принятые Советом Безопасности ООН в связи с конфликтом четыре резолюции требуют полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Аналогичные резолюции приняли также Движение неприсоединения, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент и другие международные организации. В парафированном в июле 2018 года документе о приоритетах партнерства между Европейским Союзом и Азербайджаном также выражена поддержка территориальной целостности, суверенитета Азербайджана и неприкосновенности его границ.

Уважаемый господин Президент, уважаемая Елена Владимировна, еще раз приветствую Вас.

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