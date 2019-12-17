Завершился визит президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во вторник завершился официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан, cообщает Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Украины был выстроен почетный караул.

Президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену Зеленскую провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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