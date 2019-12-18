Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские компании должны активно участвовать в различных инвестиционных проектах в Украине

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские компании должны активно участвовать в различных инвестиционных проектах в Украине

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на азербайджано-украинском бизнес-форуме.

Глава государства отметил, что сегодня на азербайджано-украинском бизнес-форуме представлены более 90 компаний из Украины, свыше 100 компаний из Азербайджана.

"Эти цифры сами по себе показательны. Они свидетельствуют о большом интересе к проведению такого бизнес-форума. По правде говоря, украино-азербайджанские бизнес-форумы уже давно не проводились. Должен также отметить, что межправительственная комиссия давно не функционировала. Сегодня во время визита Президента Зеленского эти вопросы были обстоятельно обсуждены. Среди обсуждаемых вопросов особое место занимали торгово-экономические вопросы. Считаю, что визит Президента в целом очень успешный. Сегодня мы провели очень широкий обмен мнениями, подписали несколько важных документов. А главное в том, что возникшее между нами взаимное доверие, уверен, сыграет важную роль в развитии украино-азербайджанских связей", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Касаясь экономических связей, глава государства подчеркнул, что здесь есть очень большой неиспользованный потенциал.

"Сегодня мы провели обмен мнениями об этом и увидели, что несмотря на увеличение в этом году торгового оборота, абсолютные цифры не могут нас удовлетворить. В частности, экспорт Азербайджана в Украину односторонний, то есть, он формируется на основе энергоносителей. Мы бы очень хотели диверсифицировать наш экспорт в Украину, и с этой целью было предпринято несколько шагов, в том числе в прошлом году в Киеве был открыт Торговый дом Азербайджана. Считаю, что таких торговых домов должно быть много, и сегодня в Баку открылся Торговый центр Украины. Это - прекрасное событие. Таким образом, будут предприняты очень важные шаги для поощрения взаимной торговли. В то же время, считаю, что мы можем вступить в новый этап в вопросах инвестирования. За последние 15 лет в Азербайджан были вложены инвестиции в размере 270 миллиардов долларов. Половина из них – иностранные инвестиции. Это говорит о том, что в нашей стране прекрасный инвестиционный климат, интересы иностранных инвесторов и вкладываемые сюда средства защищаются государством", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в Украине также улучшается инвестиционный климат. Мы видим это, и есть большие планы, связанные с крупными инвестициями, приватизацией.

"Мы говорили об этом с Президентом. Считаю, что азербайджанские компании должны активно участвовать в различных инвестиционных проектах. Мы договорились о том, что в начале следующего года в Украине будет проведено заседание совместной межправительственной комиссии. Мы должны серьезно подготовиться к заседанию этой комиссии. В заседании должны принять участие представители как государственных структур, так и частного сектора. Должны быть конкретные результаты работы этой комиссии, после чего нам должны доложить об этом", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что бизнес-круги очень чувствительны.

"Обычно они очень щепетильно, осторожно относятся к вопросам вложения инвестиций, ждут соответствующих сигналов от государственных структур. Считаю, что наше совместное участие с Президентом Зеленским в этом бизнес-форуме – прекрасный сигнал бизнес-кругам. Полагаю, что они должны правильно понять это и сделать выводы. А результатом должно быть то, что наши экономические связи станут более тесными. Имеются очень широкие возможности для сотрудничества. Я отметил инвестирование. В то же время и в Азербайджане, и в Украине есть большие возможности в сфере туризма. У наших стран очень богатая, живописная природа, развитая инфраструктура, поэтому необходимо уделять внимание и этой сфере. Сотрудничество в сельском хозяйстве может быть успешно продолжено. Конечно, уровень сегодняшнего сотрудничества не может нас удовлетворять. Мы открыты для сотрудничества во всех сферах, и считаю, что визит сыграет очень важную роль в решении этих вопросов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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