От имени Президента Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Украины Владимира Зеленского (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Во вторник от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева был устроен официальный прием в честь Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана.

На приеме также присутствовали Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и Первая леди Украины Елена Зеленская.

Президенты Азербайджана и Украины выступили на приеме.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин Президент.

Уважаемая Елена Владимировна.

Дамы и господа.

Господин Президент, еще раз приветствую Вас и возглавляемую Вами делегацию в Азербайджане и говорю "Добро пожаловать!". Это Ваш первый официальный визит в Азербайджан. Рад, что он проходит успешно. Это еще раз подтверждают проведенные нами обсуждения, подписанные документы.

Наши страны и народы соединяют дружеские отношения. Знаменательно, что еще в 1918-1920-х годах, в период Азербайджанской Демократической Республики в числе действовавших в Баку 16 иностранных дипломатических миссий было и представительство Украины.

Сегодня мы рассмотрели наши двусторонние связи. Есть широкие возможности для развития сотрудничества между нашими странами в политической, экономической, энергетической, транспортной, культурной и других сферах. Уверен, что достигнутые в ходе Вашего визита договоренности и подписанные документы внесут вклад в дальнейшее расширение связей.

Широко обсуждалось развитие экономических связей. В 2018 году Украина заняла 10-е место по объему внешнеторгового оборота с нашей страной. В январе-сентябре 2019 года торговый оборот с Украиной увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 20 процентов. С 2018 года в Киеве функционирует Азербайджанский торговый дом, а сегодня с Вашим участием состоялось открытие Центрального комплекса "Украинские продукты". Сегодня мы приняли участие в открытии бизнес-форума деловых кругов Азербайджана и Украины. Уровень представительства на форуме и проведенные там обсуждения подтверждают высокий интерес к развитию наших торгово-экономических связей.

Между нашими странами осуществляется успешное сотрудничество в энергетической сфере. В Украине функционирует представительство SOCAR. На территории Украины имеются 62 автозаправочные станции SOCAR и 4 нефтяные базы компании SOCAR Energy Ukraine.

Успешный опыт накоплен и в сотрудничестве между Азербайджаном и Украиной в культурной и гуманитарной сферах. С 2001 года в Бакинском славянском университете функционирует Украинский учебно-культурный центр, а в ряде учебных заведений Украины – азербайджанские культурные центры. В Азербайджане увековечена память великого сына Украины поэта Тараса Шевченко. Памятники ему возведены в Баку и Загатале. Один из парков нашей столицы носит имя известной поэтессы-драматурга Леси Украинки, в этом парке установлен ее бюст. В 2019 году отмечается 650-летний юбилей выдающегося азербайджанского поэта-мыслителя Имадеддина Насими. Знаменательно, что в мае нынешнего года в Киеве состоялось официальное открытие памятника великому поэту Насими. Одна из основных транспортных развязок Баку называется Украинский круг. Все это – показатели крепкой дружбы между нашими народами.

Тесно сотрудничают друг с другом и регионы наших стран. В качестве очередного шага в этом направлении можно назвать налаживание сотрудничества между городами Губа и Трускавец, Гянджа и Одесса.

Азербайджан выступает за безопасность и сотрудничество в регионе. Однако самая болезненная проблема региона – армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт все еще остается неразрешенным. В результате военной агрессии со стороны Армении были оккупированы 20 процентов территории Азербайджана – Нагорный Карабах, являющийся нашей исторический землей, и прилегающие к нему семь районов, на этих территориях осуществлена политика этнической чистки, и более одного миллиона наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев.

Принятые Советом Безопасности ООН в связи с конфликтом четыре резолюции требуют полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Аналогичные резолюции приняли также Движение неприсоединения, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент и другие международные организации. В парафированном в июле 2018 года документе о приоритетах партнерства между Европейским Союзом и Азербайджаном также выражена поддержка территориальной целостности, суверенитета Азербайджана и неприкосновенности его границ.

Уважаемый господин Президент, уважаемая Елена Владимировна, еще раз приветствую Вас.

Выступление Президента Владимира Зеленского

- Многоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Многоуважаемая Мехрибан Арифовна.

Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья.

Прежде всего, хочу выразить Вам сердечную признательность за приглашение посетить Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

Я и раньше бывал здесь, но это мой первый визит в Азербайджан в новом статусе. Приезжая в Вашу страну, я восхищаюсь ее красотой и несравненным разнообразием, а главное – гостеприимством азербайджанцев.

Наши народы, дружественные отношения которых укрепляются с каждым годом, объединяет и эта схожая черта. В известной азербайджанской пословице говорится: "Дружба народов – основа мира".

История межгосударственных отношений Украины и Азербайджана начинается в далеком 1919 году. Именно тогда – 8 февраля 1919 года глава специальной дипломатической миссии Украины в Азербайджане Иван Красковский вручил верительные грамоты председателю Совета Министров Азербайджана Фатали хану Хойскому.

За минувшие сто лет наши страны столкнулись с большими трудностями, радовались большим успехам, однако всегда оставались привержены принципам дружбы и взаимного уважения к двум независимым государствам. Эти принципы соблюдал и большой друг Украины Гейдар Алиев. Хочу вспомнить одно из его мудрых изречений: "Свобода и независимость – национальное достояние любого народа".

Украина столкнулась с необходимостью защиты своей свободы и независимости. Мы делаем все возможное для восстановления мира и территориальной целостностии нашего государства. К сожалению, с такой же угрозой столкнулся и Азербайджан, стремящийся восстановить свою территориальную целостность. Однако я уверен, что наши государства успешно преодолеют эти испытания. Верю, что долгожданный мир одержит победу как в Украине, так на азербайджанских землях.

Проведенные сегодня переговоры подтвердили общие усилия и политическую воля для того, чтобы придать новый импульс отношениям между Украиной и Азербайджаном. Для этого мы обладаем большим потенциалом и прекрасными перспективами.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, выражаю Вам сердечную признательность за приглашение в Азербайджан и радушный прием, а также открытый и конструктивный диалог по всем вопросам, представляющим важность для наших стран. Буду рад продолжить этот диалог в ходе Вашего визита в Украину. Уверен, что совместными усилиями мы сможем укрепить стратегическое партнерство между нашими государствами.

Да здравствует Украина, да здравствует Азербайджан!

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