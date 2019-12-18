Сегодня в Баку пройдет 9-е заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран

18 декабря 2019 09:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку состоится девятое пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (TЮРКПА), сообщает в среду Trend.

Перед этим пройдет заседание Совета Ассамблеи, на котором председательство в организации будет передано от Великого национального собрания Турции парламенту Азербайджана.

В мероприятии примут участие делегации во главе со спикерами парламентов государств-членов, а также представители турецких организаций по сотрудничеству и международных организаций.

Повестка дня пленарного заседания включает в себя рекомендации и отчеты заседаний Постоянной комиссии TЮРКПА, принятие модельных законов, отчет международной миссии наблюдателей за внеочередными выборами президента Казахстана, а также принятие юридических документов.

В заключение пленарного заседания будет принята Бакинская декларация.

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