В Азербайджане завершается срок передачи избирательных бюллетеней в ОИК в связи с муниципальными выборами

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершается срок передачи избирательных бюллетеней Центральной избирательной комиссией (ЦИК) окружным избирательным комиссиям (ОИК) в связи с предстоящими в Азербайджане муниципальными выборами, сообщает в среду Trend.

Также завершается срок представления заявлений в соответствующие ОИК для наблюдения на выборах в пределах определенного избирательного округа.

Заявления, согласно Календарному плану выборов, могут быть представлены, начиная со дня официальной публикации решения о назначении выборов, и до 18 декабря 2019 года, то есть за 5 дней до дня выборов.

Отметим, что муниципальные выборы пройдут в Азербайджане 23 декабря.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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