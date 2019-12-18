Президент Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции Мустафу Шентопа, сообщает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Мустафа Шентоп передал главе государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, просил передать и его приветствия главе Турецкого государства.

На встрече было подчеркнуто, что состоявшаяся недавно церемония открытия части газопровода TANAP, соединяющейся с Европой, является историческим событием, в очередной раз демонстрирующим турецко-азербайджанское единство. Было отмечено, что дружеские и братские отношения между нашими странами дают успешные результаты по всем направлениям, в том числе в политической, экономической, торговой и энергетической сферах, регулярные встречи глав государств вносят особый вклад в расширение этих связей.

В ходе беседы была подчеркнута роль межпарламентского сотрудничества в укреплении двусторонних отношений.

На встрече также было затронуто значение IX пленарного заседания TюркПА, отмечены успешное руководство Азербайджана Тюркским советом и постепенно растущий в мире интерес к организации, большие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества в рамках этой структуры.

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