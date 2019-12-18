Председательство в ТюркПА перешло к Азербайджану

БАКУ/Trend/ - В Баку проходит 9-е заседание Совета Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА), сообщает в среду Trend.

На заседании председательство в ТюркПА перешло от Турции к Азербайджану.

Выступивший на мероприятии председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп отметил, что тюркские народы обладают общей историей. С сожалением напомнив о том, что часть азербайджанских земель все еще находится под оккупацией, Мустафа Шентоп отметил, что Турция поддерживает Азербайджан в данном вопросе.

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Огтай Асадов выразил признательность парламенту Турции за успешную деятельность в период председательства в ТюркПА. Было отмечено, что ТюркПА превратилась во влиятельную парламентскую организацию. Работы, начавшиеся в предыдущие годы, будут продолжены. Развитие международных связей организации вновь будет находиться в центре внимания.

Деятельность наблюдательной миссии ТюркПА будет находиться в центре внимания и в течение следующего года. Председатель выразил уверенность в том, что ТюркПА успешно выполнит все предстоящие задачи.

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