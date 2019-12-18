Эльмар Мамедъяров принял послов Греции и Молдовы в связи с завершением дипмиссии в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Греции Николаоса Канеллоса в связи с завершением дипломатической миссии в Азербайджане, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.

На встрече стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Грецией.

Посол Канеллос выразил признательность за поддержку, оказанную в успешном осуществлении его дипмиссии.

Мамедъяров высоко оценил усилия греческого посла по развитию двусторонних отношений, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Стороны также обсудили вопросы, представляющие обоюдный интерес.

Глава МИД Эльмар Мамедъяров также принял посла Молдовы Георге Леуку в связи с завершением его дипломатической деятельности в Азербайджане.

На встрече стороны обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между двумя странами, достигнутом уровне развития и перспективах сотрудничества.

Было отмечено, что очередные политконсультации между МИД двух стран пройдут в начале следующего года в Молдове.

Министр подчеркнул плодотворное сотрудничество между странами в рамках ГУАМ.

Стороны подчеркнули успешное продолжение развития двусторонних связей, отметили важность дальнейшего развития сотрудничества в экономической и энергетической сферах.

Посол выразил признательность за поддержку, оказанную за период его дипмисии, отметил значимость проведения выставок, концертов в Азербайджане и Молдове, мероприятий, проведенных в связи с национальными праздниками двух стран, а также перевод на оба языка книг азербайджанских и молдавских авторов.

На встрече между сторонами также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, представляющим обоюдный интерес.

Мамедъяров высоко оценил усилия посла Леуки по развитию двусторонних отношений, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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