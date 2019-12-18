Председательство в ТюркПА перешло к Азербайджану (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - 18 декабря в Баку прошло 9-е заседание Совета Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА), сообщает в среду Trend.

На заседании председательство в ТЮРКПА перешло от Турции к Азербайджану.

Открывший мероприятие действующий председатель ТЮРКПА, председатель Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп высоко оценил деятельность стран-членов структуры. Он отметил, что парламент Азербайджана во главе со спикером Огтаем Асадовым всегда поддерживал деятельность ТЮРКПА, парламенты Казахстана и Кыргызстана также предпринимали важные шаги. В результате эта структура, укреплявшаяся год от года, достигла 11 лет и стала символом единства тюркских народов, имеющих общую историю, язык и культуру. Приветствовав участие в сегодняшнем мероприятии в качестве гостей представителей парламента Узбекистана, Мустафа Шентоп пожелал присоединения к ТЮРКПА других тюркских государств, пока остающихся за пределами структуры. Сказав, что они хотят освобождения азербайджанских земель от оккупации, председатель ВНСТ подчеркнул, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.

Председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов отметил, что с гордостью принимает председательство в ТЮРКПА, выразил признательность Великому Национальному Собранию Турции во главе с Мустафой Шентопом за эффективную деятельность за время председательства в структуре.

Огтай Асадов с удовлетворением отметил, что за более чем 10-летний период деятельности организации главные мероприятия ТЮРКПА уже в третий раз проводятся в Баку. Расширение год от года вклада этой структуры в развитие наших связей в политической, экономической, культурной и других сферах свидетельствует об эффективной деятельности организации.

Председатель Милли Меджлиса сказал, что в предстоящий период в центре внимания будут улучшения национального законодательства и подготовке модельных законов стран-членов, усиление деятельности комиссий, продолжение реализации программ обмена опытом между аппаратами парламентов. Огтай Асадов заверил членов структуры в том, что азербайджанская сторона предпримет все необходимые меры для реализации целей ТЮРКПА в предстоящий период.

Председатель довел до внимания, что за минувший период были проведены важные мероприятия для популяризации ТЮРКПА на международной арене. В настоящее время организация обладает статусом наблюдателя в Межпарламентском Союзе, членами которого являются 179 стран мира, Парламентском Союзе Организации исламского сотрудничества, Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества, Азиатской Парламентской Ассамблеи, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Достигнуто соглашение об участии ТЮРКПА в качестве гостя в деятельности Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Налажено сотрудничество с Европарламентом и Межпарламентской Ассамблеей СНГ. Кроме того, генеральный секретарь ТЮРКПА является членом Ассоциации генеральных секретарей парламентов, и этот факт свидетельствует о международном авторитете организации.

Огтай Асадов также отметил, что международная наблюдательская миссия ТЮРКПА уже 9 лет отслеживает президентские и парламентские выборы в странах-членах. Миссия продолжит деятельность в предстоящий период, будет наблюдать за парламентскими выборами в нашей стране в будущем году.

Новый председатель ТЮРКПА сказал, что в период председательства Азербайджан окажет поддержку развитию сотрудничества между диаспорами тюркского мира, и реализации соответствующих проектов, проявит особое внимание к усилению взаимной деятельности. В завершении выступления председатель Милли Меджлиса отметил, что ТЮРКПА, неуклонно превращающаяся в более организованную силу, успешно выполнит все поставленные задачи и станет эффективным средством для решения проблем наших народов.

Председатель Парламентского Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин, председатель Жогорку Кенеша Кыргызстана Дастанбек Жумабеков в своих выступлениях затронули место и роль тюркоязычных народов на геополитической карте мира. Они отметили важность сохранения мира и спокойствия. Было обращено внимание на такой важный вопрос, как обеспечение безопасности в регионе. Подчеркивалось, что общая деятельность в рамках ТЮРКПА поддержит развитие тюркского мира.

На заседании была высоко оценена роль парламентской дипломатии. Была отмечена важность подготовки модельных законов в рамках ТЮРКПА. Принятие законов, поддерживающих малый и средний бизнес, послужит укреплению экономических связей между нашими странами.

Спикеры парламентов Казахстана и Кыргызстана подробно рассказали также о мерах, предусмотренных в социальной, культурной и гуманитарной сферах. Была выражена надежда на то, что в ближайшем будущем Узбекистан и другие тюркоязычные государства войдут в ряд стран-членов ТЮРКПА.

После завершения церемонии открытия заседания совета, члены структуры обсудили вопросы повестки дня.

После перерыва состоялось IX пленарное заседание ТЮРКПА.

На заседании состоялись обсуждения на тему "Парламентская дипломатия тюркского мира: Укрепление регионального сотрудничества во имя мира и безопасности", были приняты соответствующие решения.

На мероприятии была принята Бакинская декларация.

Затем было сделано совместное фото.

В заключение была проведена пресс-конференция, даны ответы на вопросы журналистов.

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