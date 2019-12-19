При Президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - При Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам.

Как сообщает Trend в четверг, Президент Ильхам Алиев отметил, что сбор хлопка по республике завершился, в этом году собран рекордный урожай – 294 тысячи тонн, средняя урожайность составила 29,4 центнера с гектара. Он подчеркнул, что это стало результатом принятых в последние годы мер по развитию хлопководства, государственной поддержки этой отрасли.

«Хлопководство для нас – традиционная сельскохозяйственная отрасль», - сказал глава государства, подчеркнув, что самый стремительный рост в этой сфере пришелся на первый период руководства великого лидера Гейдара Алиева республикой. Он отметил, что в 80-е годы прошлого века урожайность приблизилась к 30 центнерам с гектара, заготовка хлопка была на уровне 800 тысяч тонн, в 1981 году эта цифра достигла 1 миллиона тонн.

Рассказав о проблемах, наблюдаемых в хлопководстве в первые годы независимости, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в последние годы этой отрасли уделяется особое внимание, закупается новая техника, принимаются государственные программы. Он отметил, что за последние 3 года закуплено 15 тысяч 700 единиц техники, благодаря чему 87 процентов хлопка собрано механизированным способом, были приняты ирригационные меры, фермерам выделены льготные кредиты, производителям – субсидии, на хлопкоочистительных заводах проведена реконструкция, увеличена закупочная цена на хлопок. В настоящее время хлопок выращивается в 20 районах, в них к труду привлечены около 200 тысяч человек.

Затем выступили министр сельского хозяйства Инам Керимов, глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов, генеральный директор ООО «MKT İstehsalat Kommersiya» Ровшан Гасанов, председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Ахмед Ахмедзаде, генеральный директор Азербайджанской промышленной корпорации Кямран Набизаде, глава Исполнительной власти Бардинского района Видади Исаев и глава Исполнительной власти Саатлинского района Назим Исмайлов.

Подводя итоги совещания, Президент Ильхам Алиев сказал, что его радуют успехи, достигнутые в области хлопководства в этом году, хлопководство стало прибыльной и трудоемкой отраслью.

Глава государства дал поручения и рекомендации, связанные с дальнейшим развитием хлопководства.

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