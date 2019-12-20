В Азербайджане завершается процесс выдачи открепительных удостоверений в связи с муниципальными выборами

20 декабря 2019 09:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня соответствующие участковые избирательные комиссии завершают выдачу избирателям открепительных удостоверений в связи с предстоящими в Азербайджане муниципальными выборами, сообщает в пятницу Trend.

Также сегодня завершается процесс передачи избирательных бюллетеней окружными избирательными комиссиями участковым избирательным комиссиям.

Отметим, что 23 декабря в Азербайджане будут проведены муниципальные выборы.

Для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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