В Азербайджане завершается процесс выдачи открепительных удостоверений в связи с муниципальными выборами

БАКУ /Trend/ - Сегодня соответствующие участковые избирательные комиссии завершают выдачу избирателям открепительных удостоверений в связи с предстоящими в Азербайджане муниципальными выборами, сообщает в пятницу Trend.

Также сегодня завершается процесс передачи избирательных бюллетеней окружными избирательными комиссиями участковым избирательным комиссиям.

Отметим, что 23 декабря в Азербайджане будут проведены муниципальные выборы.

Для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.