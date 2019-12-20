Сотрудники аппарата военного атташе Азербайджана в Беларуси навестили мать Национального героя (ФОТО)

20 декабря 2019 14:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, военный атташе Вооруженных сил Азербайджана в Беларуси полковник Эльшан Рагимов и его помощник полковник-лейтенант Айдын Рагимов в преддверии Нового года навестили проживающую в Слуцке Киму Давидович - мать Национального героя Азербайджана майора Анатолия Давидовича, павшего в боях за территориальную целостность страны.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Матери Национального героя были переданы новогодние поздравления министра обороны Азербайджана. Было особо подчеркнуто, что мать героя постоянно находится в центре внимания руководства страны.

Была посещена могила и почтена память Национального героя Азербайджана Анатолия Давидовича.

Сотрудники аппарата военного атташе ознакомились с ремонтными работами в доме Кимы Давидович, за чайным столом поинтересовались состоянием её здоровья и проблемами, а также вспомнили героизм, годы молодости и службы Анатолия Давидовича.

Было подчеркнуто, что память о Национальном герое всегда с уважением чтится в обеих странах, и впредь останется в сердцах азербайджанского народа.

Мать Национального героя, в свою очередь, выразила признательность главе азербайджанского государства и руководству министерства обороны за уважение к памяти её сына, а также за внимание и заботу о ней.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Сотрудники аппарата военного атташе Азербайджана в Беларуси навестили мать Национального героя (ФОТО)
  • Сотрудники аппарата военного атташе Азербайджана в Беларуси навестили мать Национального героя (ФОТО)
  • Сотрудники аппарата военного атташе Азербайджана в Беларуси навестили мать Национального героя (ФОТО)
  • Сотрудники аппарата военного атташе Азербайджана в Беларуси навестили мать Национального героя (ФОТО)
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