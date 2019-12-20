Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Россию (ФОТО)

20 декабря 2019 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента России Владимира Путина в пятницу прибыл с визитом в Санкт-Петербург для участия в неофициальной встрече глав государств СНГ.

В аэропорту Пулково-1 города Санкт-Петербург Президента Ильхама Алиева встречали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, член правительства города Санкт-Петербург, председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев, заместитель председателя комитета по внешним связям Ленинградской области Инна Бигоцкая и другие официальные лица.

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  • Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Россию (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Россию (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Россию (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Россию (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Россию (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Россию (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Россию (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Россию (ФОТО)
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