ЦИК Азербайджана: Для участия в парламентских выборах утверждены кандидатуры 447 лиц

БАКУ/Trend/ - До настоящего времени, для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на девятое февраля, обратились 802 кандидата.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, сообщает в пятницу Trend.

Панахов отметил, что 123 кандидата выдвинули восемь политических партий, четверо выдвинуты инициативными группами, 675 выдвинули свои кандидатуры индивидуально.

291 человек, выдвинувших свои кандидатуры индивидуально, имеют принадлежность к 16 политическим партиям.

Глава ЦИК добавил, что кандидатуры 447 обратившихся уже утверждены, а 339 из них уже забрали подписные листы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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