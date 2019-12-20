Пашинян облажался перед Путиным (ВИДЕО)

20 декабря 2019 17:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Высшего Евразийского Экономического Совета в Санкт-Петербурге, в ходе которого Армения должна была передать председательство в ВЕЭС Беларуси, произошел инцидент.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, грубо нарушив протокол, не дал слово президенту России Владимиру Путину.

Поприветствовав всех глав государств ЕАЭС, а также особых гостей - президента Молдовы Игоря Додона и почетного председателя ВЕЭС Нурсултана Назарбаева, Пашинян не дал слово главе принимающей саммит страны – Владимиру Путину, объявив процедуру подписания согласованных документов.

Президент России после такого нарушения протокола отказался выступить.

"Нет, спасибо большое. Всё, подписание", - сказал Владимир Путин.
После этого слово взял Лукашенко как глава страны, принимающей председательство в ВЕЭС.

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