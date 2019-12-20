Президент Ильхам Алиев встретился в Санкт-Петербурге с руководителями организаций диаспоры Азербайджана (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу встретился с руководителями диаспорских организаций, осуществляющих деятельность в городе Санкт-Петербург Российской Федерации, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Я прибыл сегодня в Санкт-Петербург по приглашению господина Президента Владимира Путина. По его приглашению неформальный саммит глав государств СНГ был проведен и в конце прошлого года, проводится и в конце нынешнего года. Это стало уже традицией. Прекрасной традицией, потому что это хорошая возможность для того, чтобы главы государств вновь встретились и обменялись мнением о предстоящих в следующем году делах.

А я на этот раз встречаюсь с руководителями и представителями азербайджанской диаспоры. У нас и раньше были встречи, и в Баку, и в Санкт-Петербурге. Но сегодня мы встречаемся еще раз, и это очень знаменательное событие. Мне известно, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области живет и действует очень большая азербайджанская диаспора. На протяжении многих лет председателем этой организации является Вагиф Мамишев. Знаю, что проживающие здесь азербайджанцы, как достойные граждане России, вносят вклад в общее развитие России, а также поддерживают связи с исторической Родиной, совершают поездки. Мне известно об этом, это очень положительный факт.

Могу сказать, что в целом 2019 год занимает особое место в истории российско-азербайджанских связей. У меня были многочисленные встречи с Президентом Владимиром Путиным. Все они были очень продуктивными. Вопросы, обсужденные на этих встречах, и принятые решения впоследствии находят отражение в жизни. Было много взаимных визитов на уровне министров. Председатель Совета Федерации России госпожа Валентина Ивановна Матвиенко в апреле посетила с официальным визитом Азербайджан. Были визиты и других должностных лиц. В конце года ожидается очередная встреча. Министр экономического развития России прибудет в Баку, после чего вместе с коллегами отправится на границу и откроет новый мост через реку Самур.

В этом году состоялся очень успешный официальный визит Мехрибан ханым в Россию. Визит был организован на очень высоком уровне. Встреча с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, вручение Президентом Мехрибан Алиевой ордена Дружбы – это, конечно, большие события. Нам известно, что Президент России в очень редких случаях принимает лиц, не являющихся президентами. Это исключение является свидетельством отношения Президента России к Азербайджану. В Азербайджане к Президенту России также относятся с большим уважением. Конечно, президентам принадлежит особая роль в развитии двусторонних связей. В рамках визита Мехрибан ханым встретилась и с премьер-министром, и с председателем Совета Федерации. То, что на Выставке достижений народного хозяйства вновь открылся павильон "Азербайджан", конечно, является историческим событием.

То есть, эти и другие события обусловили развитие российско-азербайджанских связей в 2019 году. Как участник этих дел и инициатор многих вопросов, я с полной уверенностью могу сказать, что сегодня российско-азербайджанские связи находятся на самом высоком уровне в истории.

Уверен, что проживающие в России азербайджанцы ощущают это в повседневной жизни. Потому что отношение к азербайджанцам в России очень позитивное, они живут спокойно. Многие из них, можно сказать, абсолютное большинство, очень активны, обладают большими возможностями и в науке, и в образовании, и в бизнесе. Азербайджанцы уже представлены в законодательных органах в областях и крупных городах России. Число граждан азербайджанского происхождения в России составляет примерно 700 тысяч. Много также граждан Азербайджана, приезжающих сюда работать или в командировку. Поэтому нынешний уровень российско-азербайджанских связей представляет большую ценность как для проживающих в России азербайджанцев, так и для нас.

Как вам известно, в Азербайджане также живет и работает большая русская община. Самая крупная на Южном Кавказе русская община – в Азербайджане. Они, как наши братья, вносят вклад в общее развитие Азербайджана.

Поэтому считаю, что наша встреча в конце года имеет особый смысл. Пользуясь случаем, поздравляю вас с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. Прошу передать мои приветствия всем нашим соотечественникам, проживающим в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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Руководитель диаспорской организации азербайджанцев в Санкт-Петербурге Вагиф МАМИШЕВ от имени представителей диаспоры выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за оказываемую поддержку. Было отмечено, что азербайджанская диаспора с большим интересом отслеживает и поддерживает процесс глубоких реформ, проводимых в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева, наблюдающееся развитие, достигнутые успехи.

Подчеркивалось, что наша диаспора постоянно ощущает заботу главы государства. Было отмечено, что дружеские отношения президентов Азербайджана и России играют важную роль в укреплении связей между нашими странами, наша диаспора также получает пользу от этих отношений, вносит и впредь будет вносить вклад в их углубление.

В заключение была сделана фотография на память.

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