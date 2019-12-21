При Президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - 19 декабря при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам.

Как сообщает Trend, глава государства выступил на совещании с вступительной речью.

Вступительная речь Президента Ильхама Алиева

-Сегодня мы подведем итоги работы, проделанной в области хлопководства. Сбор хлопка, можно сказать, завершился. В нынешнем году достигнут рекордный показатель, собрано 294 тысячи тонн хлопка, урожайность с каждого гектара составила в среднем 29,4 центнера. Это действительно очень высокий показатель, свидетельствующий о том, что все предпринятые в последние годы шаги по развитию хлопководства дают эффект. Это еще раз показывает, что хлопководство не может развиваться без государственной поддержки. Мы, можно сказать, возродили хлопководство в Азербайджане, превратили его в очень доходную отрасль, решили проблемы занятости в хлопководческих районах. Таким образом, мы добились решения всех стоявших перед нами задач, выполнили их.

В то же время мы проведем сегодня обмен мнениями о работе, которая должна быть выполнена в предстоящие годы, прозвучат предложения для того, чтобы хлопководство успешно развивалось и впредь. Хлопководство является для нас традиционной отраслью сельского хозяйства, на территории Азербайджана крестьяне с древних времен занимались хлопководством. Статистика же фиксирует развитие, происходящее в хлопководстве с 1913 года. В 1913 году хлопок в Азербайджане был засеян на площади 100 тысяч гектаров, а урожайность составляла всего 6 центнеров с гектара. В последующие годы производство хлопка возросло. Но самый стремительный рост связан с именем великого лидера Гейдара Алиева. Именно благодаря его деятельности успешно развивались не только хлопководство, но и все остальные отрасли сельского хозяйства. Если обратимся к статистике, то увидим, что при нем коконоводство, виноградарство, хлопководство, плодоводство, овощеводство достигли пиковой отметки. Таким образом, люди, проживавшие в селах, улучшили свое материальное положение, построили дома, приобрели машины, бытовую технику. Словом, деятельность Гейдара Алиева в период руководства Азербайджаном в 1969-1982 годах вывела Азербайджан с самых отстающих на самые передовые позиции среди союзных республик. Еще более важный вопрос заключается в том, что значительно улучшилось благосостояние населения Азербайджана.

Для сведения могу сказать, что в 1969 году, когда Гейдар Алиев был избран первым секретарем, хлопок в Азербайджане был засеян на площади 200 тысяч гектаров и собрано около 300 тысяч тонн урожая, то есть, урожайность в среднем составляла 15 центнеров. А в начале 1980-х годов и урожайность возросла, приблизившись к 30 центнерам, а несколько лет была даже выше 30 центнеров, и заготовка хлопка стабильно находилась на уровне примерно 800 тысяч тонн. В 1981 году этот показатель повысился до 1 миллиона тонн.

После того, как Гейдар Алиев уехал в Москву, ситуация в сельском хозяйстве, в том числе в хлопководстве, как и во всех сферах, пошла на спад, виноградарство, можно сказать, полностью было уничтожено. Могу сказать, что это произошло в результате преступления и советского руководства, и тогдашнего азербайджанского руководства. Потому что виноградарство в Азербайджане имело большие традиции. При Гейдаре Алиеве производство достигло 2 миллионов тонн. То есть, Азербайджан был самым большим производителем винограда на советском пространстве. Следующие после нас республики не могли производить даже 1 миллиона тонн. У нас же производство составляло 2 миллиона тонн. Не трудно представить, какую пользу это приносило как республике, так и крестьянам. Виноградарству был нанесен большой урон, в то время наши виноградные плантации разрушались. То есть, проводилась предательская и преступная политика, в результате которой сельское хозяйство Азербайджана, можно сказать, уничтожалось. К сожалению, это делали лица, находившиеся в то время в руководстве Азербайджана.

Как я уже сказал, после того, как в 1982 году Гейдар Алиев уехал в Москву, в хлопководстве начался период спада, производство постепенно снижалось. В 1991 году, когда Азербайджан обрел независимость, производство хлопка упало до 500 тысяч тонн, а в 1993 году – до 280 тысяч тонн. Как вам известно, первые годы периода независимости проходили очень тяжело, страна находилась в очень тяжелом положении. В результате армянской оккупации, гражданской войны, нерадивой, преступной деятельности тандема НФА-Мусават наша страна оказалась на краю пропасти. В стране господствовал тотальный кризис – политический, военный, экономический, уровень инфляции превышал 1000 процентов, промышленные предприятия были парализованы, сельское хозяйство развалено, царили грабеж, взяточничество, произвол. Предательские элементы, находившиеся во главе тандема НФА-Мусават, словно враги, разрушали, расчленяли, уничтожали Азербайджан. Они как будто выполняли приказ какого-то преступника. В результате этого, конечно, промышленность оказалась парализованной, сельское хозяйство было полностью развалено, а страна пришла в неуправляемое состояние. Только после того, как Гейдар Алиев по требованию народа вернулся к власти, ситуация стабилизировалась, Азербайджан был выведен на путь развития, и сегодня мы видим проявления этого развития во всех сферах.

В то время для выхода из тяжелого положения необходимо было обеспечить два основных фактора. Один из них заключался в привлечении иностранных инвестиций, и мы добились этого. Когда в этом году мы отмечали 25-летие "Контракта века", я еще раз поделился мыслями о значении данного контракта и исторической работе, проделанной великим лидером в этой области, и сказал, что мы добились вложения в страну инвестиций, исчисляющихся миллиардами долларов. Другой путь выхода был связан с приватизацией. В то время начали проводиться очень серьезные экономические реформы, земля была передана крестьянам, фермерам. Конечно, это был правильный шаг. Но правдой является и то, что техника, оставшаяся с советского времени, можно сказать, вышла из строя, для принятия агротехнических мер не было опыта, отвечающего современным стандартам, достаточно резко проявлялись проблемы, связанные с удобрениями, пестицидами. Большой проблемой являлась и нехватка топлива. Поэтому частные структуры, крестьяне и фермеры испытывали большие трудности с организацией производства хлопка на современном уровне. Винить крестьян в этом нельзя. Но деятельность частных компаний, приватизировавших хлопкоочистительные заводы, обещавших развивать хлопководство, конечно, не может считаться удовлетворительной. Точнее, их деятельность заслуживает самой плохой оценки. Можно сказать, что в результате их нерадивой деятельности хлопководство в Азербайджане сходило на нет, в хлопководческих районах безработица приобретала широкий размах. Частные структуры не справились с этой задачей, они не вложили необходимых инвестиций, не смогли обеспечить эффективной работы хлопкоочистительных заводов и, могу сказать, в целом, равнодушно отнеслись к этому вопросу. Таким образом, в хлопководстве произошел большой спад. По существу, мы, можно сказать, теряли эту доходную традиционную для нас трудоемкую отрасль. Могу привести такую цифру: в 2015 году хлопок был засеян только на 18 тысячах гектаров и заготовлено 35 тысяч тонн урожая. Обратите внимание, заготовка хлопка сократилась с одного миллиона тонн в 1981 году до 35 тысяч тонн.

Знаете, мы живем в условиях рыночной экономики, и все ее проявления в Азербайджане имеются. Достаточно сказать, что в настоящее время 85 процентов нашей экономики формируется в частном секторе. Все предприятия, кроме стратегических государственных предприятий, функционируют в частном секторе. Законы рыночной экономики диктуют необходимость либерализации рынка, минимизации государственного вмешательства в экономику, и эти экономические вопросы должны регулироваться рыночными отношениями.

Однако в жизни мы далеко не всегда сталкиваемся с такой картиной. Государственное вмешательство особенно необходимо в странах, которые недавно обрели независимость. Без государственной политики мы не смогли бы добиться сегодня этих успехов. Если бы государство не оказало поддержки энергетике, транспорту, инфраструктуре, сельскому хозяйству, не предприняло серьезных шагов в области развития промышленности, не проводило свою политику, то о каких успехах сегодня могла бы идти речь?! Может ли частный сектор вкладывать деньги в инфраструктуру? Конечно, нет. Может ли кто-то без государственной поддержки вкладывать средства в виноградарство, где фермер должен ждать дохода, по меньшей мере, 7 лет? Кто без поддержки государства вложит средства в реконструкцию хлопкоочистительных заводов? Сегодня мы приобретаем самую современную технику для заготовки хлопка – комбайны John Deere американского производства, закупили более 400 комбайнов. На приобретение техники мы затратили в целом более 500 миллионов манатов. Какая частная компания может взять это на себя? Поэтому, видя, что мы теряем и хлопководство и это может привести к большим проблемам, я немедленно дал указание и сам стал заниматься данным вопросом. Я увидел, что принципы рыночной экономики в этой отрасли не работают. Был составлен серьезный план мероприятий и принята Государственная программа, охватывающая 2017-2020 годы. На основе государственной программы мы за четыре года, можно сказать, возродили хлопководство и добились высочайших результатов.

Таким образом, благодаря государственной поддержке за последние три года было приобретено 15 тысяч 700 единиц техники. Как я уже отметил, мы закупили более 400 хлопкоуборочных комбайнов, подавляющее большинство их них – более эффективные комбайны самой передовой американской компании John Deere, отвечающие по качеству наивысшим стандартам. Это позволило нам собрать с помощью техники 87 процентов хлопка, и доля ручного труда снизилась. Но параллельно с этим мы, конечно, развивая хлопководство как трудоемкую отрасль, в первую очередь сохраняли в центре внимания проблемы, связанные с занятостью, и добились этого.

Оросительные меры. На площади 100 тысяч гектаров были проведены оросительные мероприятия. Все мы хорошо знаем, что нынешний год был очень засушливым, никто из нас не помнит такой засухи. Несмотря на это, было организовано обеспечение водой хлопковых полей. Конечно, если бы государство не вкладывало инвестиции, не прокладывало каналы, не выделяло средств мелиорационному и водному управлению, то сегодня хлопок либо не засеивался, либо засеивался, но оставался бы на полях и сгорал.

Фермерам, занимающимся хлопком, были предоставлены льготные кредиты. На хлопкоочистительных заводах были проведены ремонтно-восстановительные, наладочные работы. Одновременно в Уджарском районе на основе современных технологий построен новый хлопкоочистительный завод. С 2016 года государство стало выплачивать производителям субсидии в размере 10 копеек за каждый килограмм хлопка. Если в 2015 году закупочная цена хлопка составляла 41 копейку, в 2016-2017 годах – 50 копеек, то с 2018 года эта цифра достигла 65 копеек, что является весьма стимулирующим фактором. На льготных условиях стали предоставляться пестициды. Льготы на каждый гектар были увеличены с 10 до 50 манатов. А льготы на удобрения повышены со 100 до 150 манатов. Все эти шаги являются свидетельством внимания государства к данной отрасли и придаваемого ей значения. Неслучайно результат очень быстро дал о себе знать.

Конечно, развивая хлопководство, мы всегда сохраняли в центре внимания и социальный фактор, потому что, как я уже отметил, хлопководство является трудоемкой отраслью сельского хозяйства. В настоящее время хлопок в Азербайджане выращивается в 20 районах, где к работам привлечено около 200 тысяч человек. То есть, хлопководство имеет несколько направлений, и по каждому направлению создаются тысячи, десятки тысяч новых рабочих мест. Представьте себе, что означает создание около 200 тысяч рабочих мест в 20 районах. Сейчас население наших районов в среднем составляет около 100-150 тысяч, максимум 200 тысяч человек. Можно сказать, что в каждом районе в среднем 10 тысяч человек занимаются только хлопководством. Естественно, проблемы, связанные с безработицей, в этих районах успешно решаются. В то же время у нас есть прекрасный индикатор. Как вам известно, для усиления социальной защиты мы создали в настоящее время около 40 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест, которые финансируются государством. Граждане, которые не могут найти работу, обеспечиваются работой в этих общественных местах. Сейчас в районах, где выращивается хлопок, уже снижается потребность и в этих работах, потому люди зарабатывают больше денег в хлопководстве, улучшая таким образом свое материальное положение.

Таким образом, в результате принятых в течение четырех лет комплексных мер мы возродили хлопководство. Чтобы подтвердить эти слова, я приведу несколько цифр. Таким образом, в 2015 году, в год, когда я увидел, что мы потеряли эту отрасль, с 18 тысяч гектаров было заготовлено 35 тысяч тонн хлопка. Урожайность с гектара составила 18,8 центнера. В 2016 году хлопок был засеян уже на 51 тысяче гектаров и заготовлено 89 тысяч тонн. То есть, 2016 год является первым годом, когда мы серьезно занялись хлопководством, урожайность с гектара составила чуть более 17 центнеров. В 2017 году мы резко увеличили посевные площади. Должен также сказать, что впоследствии мы поняли, что некоторые земли выбраны неправильно, и сократили эти земельные участки. Однако, конечно, мы не могли все предвидеть. Поэтому в 2017 году мы посеяли хлопок на 136 тысячах гектарах и собрали 207 тысяч тонн урожая. Но урожайность с гектара сократилась до 15,2 центнера, потому что некоторые земли были непригодны для хлопководства. В 2018 году уже стали сокращаться посевные площади, и хлопок был посеян на 132 тысячах гектарах. Однако мы получили более высокий урожай - 233 тысячи тонн. Урожайность с гектара возросла и достигла 17,6 центнера. В этом же году, считаю, зафиксирован самый оптимальный вариант: хлопок засеян на 100 тысячах гектарах и собрано 294 тысячи тонн урожая. Урожайность с гектара составила 29,4 центнера. То есть, это действительно историческое достижение.

У меня есть также статистические данные 1980-х годов. Могу сказать, что только три года урожайность в Азербайджане превышала 30 центнеров с гектара. В 1979 году – 30,8 центнера, в 1980 году – 35,4 центнера и в 1981 году – 35,9 центнера. На протяжении всей истории всего три года урожайность с гектара была близка к 30 центнерам, и в нынешнем году мы уже видим это. Уверен, что в результате мер, которые будут приняты после этого, урожайность еще больше возрастет. Сейчас здесь об этом будет сообщено. Потому что в настоящее время есть пилотные проекты. В пилотных проектах хлопок засевается на основе современных технологий, и урожайность там выше. Если мы широко распространим пилотные проекты по стране, то, конечно, соберем со 100 тысяч гектаров еще больше урожая.

Хлопководство - очень прибыльная отрасль сельского хозяйства. Помню также, что в 2015 году, когда я лично стал заниматься этим вопросом, некоторые члены правительства считали, что хлопководство вообще надо искоренить в Азербайджане. Они считали, что это неприбыльная отрасль, не имеющая никакой перспективы, будущего. Честно говоря, я удивился, как это возможно, ведь хлопок выращивался веками, наши села веками были активны в этой отрасли. Это – традиционная отрасль, у нас большой опыт, люди привыкли к этому. Неужели в советское время не знали, где можно выращивать хлопок, а где – нельзя. В то время все знали. Работал Государственный плановый комитет, который в точности все знал, где и что выращивать и строить. Поэтому, еще раз говорю, наши взгляды и очень целенаправленная политика превратили хлопководство в доходную сферу, и уже создана цепочка доходов. К тому же, хлопок – это продукция экспортной направленности. Для продажи хлопка-волокна не надо искать рынок, он продается на мировых биржах. Сейчас одна из основных задач, стоящих перед производителями в любой стране, – выход на рынки. Потому что рынки тоже ограничиваются. Многие страны стали обеспечивать свои потребности за счет внутренних возможностей. Сокращение зависимости от импорта – не только наша политика, многие страны идут этим путем. Если страны, где находятся наши традиционные рынки, будут обеспечивать в дальнейшем свои потребности за счет внутренних ресурсов, то где мы будем продавать хлопковое волокно и что будем продавать. Хлопок - продукция, для которой рынок искать не надо. Есть биржа, и он продается на бирже. Причем, - мы поговорим и об этом, - если создать эту цепь от сбора до конечной продукции, - мы должны создать ее, - то в конце каждой цепи сформируется добавленная стоимость. Таким образом, рабочая сила, привлеченная к этому делу, будет расти, а доходы увеличатся.

В настоящее время мы находимся на начальном этапе этой работы. Но, несмотря на это, могу сказать, что за девять месяцев нынешнего года хлопководство принесло фермерам и компаниям, в целом, Азербайджану доход в размере 111 миллионов долларов. То есть, экспортирована продукция стоимостью 111 миллионов долларов, в том числе хлопковое волокно на 87 миллионов, хлопчатобумажная пряжа на 22,5 миллиона и хлопковое масло на 2 миллиона долларов. В то же время отходы хлопководческой промышленности используются и в качестве кормов. Эти цифры свидетельствуют о том, что в настоящее время мы экспортируем волокно. Однако основная задача заключается не только в экспорте хлопчатобумажной пряжи. Это - первая цель. Главное – экспортировать конечную продукцию. Для этого наши соответствующие структуры, правительство, Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики должны активно работать для создания предприятий, которые могут придать импульс промышленной отрасли хлопководства, привлекать инвесторов и предоставлять льготные кредиты.

Как я уже отметил, урожайность в нынешнем году была достаточно высокой – рекордной. Однако отнести это ко всем районам невозможно. Поэтому цифры, которые я сейчас приведу, должны стать сигналом для руководства каждого района, так как в сегодняшнем совещании участвуют представители Администрации Президента, центральных исполнительных органов, главы исполнительной власти двадцати районов и представители компаний. Таким образом, в нынешнем году урожайность в семи районах превысила 30 центнеров. Это по порядку следующие районы: Тертерский – 34,8 центнера, Бардинский – 33,7 центнера, Сальянский – 33,2 центнера, Нефтчалинский – 31,6 центнера, Агджабединский – 30,7 центнера, Саатлинский – 30,4 центнера и Бейляганский – 30,3 центнера. Это говорит о том, что и фермеры, и компании, и руководство районов с большой ответственностью подошли к данному делу, поэтому достигнуты такие прекрасные результаты. В трех районах урожайность приближается к 30 центнерам: Билясуварском – 29,5 центнера, Сабирабадском – 29,2 центнера и Агдамском – 28,2 центнера. В семи районах урожайность превышает 20 центнеров, и им необходимо сделать вывод. А в трех районах урожайность ниже 20 центнеров. В этих районах следует провести серьезный анализ – почему, в чем причина? Причина должна быть. Уджарский – 19,3 центнера, Гаджигабульский – 14,4 центнера, Агсуинский – 9,9 центнера. Главы исполнительной власти Гаджигабульского и Агсуинского районов были заменены, назначены новые главы. Они должны обстоятельно проанализировать данные вопросы и сообщить, почему урожайность такая низкая.

Пусть глава Исполнительной власти Уджарского района сообщит, почему урожайность в настоящее время низкая.

Глава Исполнительной власти Уджарского района Мансур Мамедов: Господин Президент, традиции хлопководства, как Вы отметили, были забыты. Сейчас выращиваются новые сорта хлопка, проводился отбор посевных площадей. В районе были применены пилотные проекты, и в предстоящие годы урожайность будет выше.

Президент Ильхам Алиев: Нет, в предстоящие годы урожайность, конечно, будет выше. Я спрашиваю не об этом. Я спрашиваю, почему в этом году урожайность была низкой. Доложите об этом.

Мансур Мамедов: Господин Президент, были приняты все агротехнические меры. Из-за того, что особенности почвы в Уджаре создавали некоторые трудности, урожайность была невысокой. На пилотных площадях по новой технологии был получен более высокий урожай, и это говорит о том, что в дальнейшем урожайность будет хорошей.

Президент Ильхам Алиев: Обратите на это внимание, это – невыносимая цифра. Садитесь. Причем в соседних районах урожайность высокая. К примеру, в Евлахском районе – 26,4 центнера, урожайность в других соседних районах еще выше.

Я уже отметил, что хлопководство является очень трудоемкой отраслью. Одна из наших основных задач – обеспечить граждан работой, и мы добиваемся этого. В то же время должен отметить, что меры, принятые в социальной сфере в этом году, проведенные реформы, действительно значительно улучшили материальное положение граждан. Это еще раз показывает, что в основе нашей политики находится гражданин Азербайджана. Организованный и реализованный в нынешнем году широкий социальный пакет охватил 4,2 миллиона человек. Нашли решение проблемные кредиты, причем вопросы, связанные с этими кредитами, существуют не только у нас. Аналогичные проблемы, можно сказать, имеются во многих странах на постсоветском пространстве. Однако мы решили их в самый выгодной для граждан и самой приемлемой форме. Мы решили проблемы граждан, оказавшихся в тяжелом положении после девальвации.

Повышены пособия – некоторые на 50 процентов, некоторые – в 2 раза. Минимальная заработная плата увеличена вдвое, минимальная пенсия – более чем на 70 процентов. Сегодня Азербайджан занимает первое место в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии. Это – статистика. Конечно, я говорил это, еще раз хочу сказать: очень хочу, чтобы заработная плата и пенсии увеличивались быстрее. Но чтобы добиться этого, должны расширяться и наши экономические возможности. Экономические возможности зависят в том числе и от эффективного построения работы в каждой отрасли. К примеру, сельскохозяйственные отрасли, которым в своем время не уделялось особо большого внимания, сегодня возрождаются. В области промышленного производства. В нынешнем году наша ненефтяная промышленность выросла на 14 процентов. Благодаря прозрачности в этом году налоговые и таможенные органы перечислили в бюджет сверх плана 1 миллиард манатов. Поэтому все эти меры, реформы позволили нам осуществить этот большой пакет. Это обошлось в несколько миллиардов манатов. Но мы должны делать и делаем это.

Хлопководство также придает импульс легкой промышленности. Моими распоряжениями в нескольких городах Азербайджана создаются промышленные зоны, промышленные парки, в том числе парк легкой промышленности в городе Мингячевир. В этом есть большая необходимость, так как проблема безработицы в Мингячевире стоит серьезнее, чем в других городах. И это естественно, ведь это город, а в городе безработица обычно бывает выше. Поэтому для устранения безработицы в Мингячевире мы должны развивать его как промышленный город. Там уже функционируют две крупные прядильные фабрики, я присутствовал на их открытии. Это – первый этап. Фабрик должно быть больше, мы должны стараться в максимальной степени перерабатывать хлопок, потому что нынешний уровень переработки не может нас устроить.

Должен также отметить, что в Азербайджане создан завод пестицидов, это тоже очень важный вопрос. По моей инициативе функционируют также завод по производству удобрений и полимерный завод. То есть, сейчас мы уже можем производить из полимеров готовую продукцию. Можем приобретать удобрения не за рубежом, а у местных производителей. То есть, все эти шаги преследуют цель сделать нашу страну сильнее, чтобы она стремительно развивалась, чтобы граждане были обеспечены работой.

Наряду с хлопководством развиваются и другие традиционные для нас, однако несколько забытые в определенный период отрасли сельского хозяйства. Одна из них – коконоводство. Начав заниматься данным вопросом, я узнал, что заготовлено всего 240 килограммов коконов. А сколько заготавливалось в советское время?! Поэтому в результате принятых мер мы приобрели саженцы, и в Гахе была создана племенная станция, оказана государственная поддержка. В этом году уже заготовлено 630 тонн коконов. Это также позволило Шекинскому шелкокомбинату работать на полную мощность. Сотни людей там были обеспечены работой. У коконоводства большое будущее, это очень доходная и не требующая большого труда отрасль. Граждане могут в короткий срок – за месяц или полтора – хорошо заработать.

Мы высокими темпами развиваем фундуководство. Резко увеличили площадь садов - с 30 тысяч почти до 80 тысяч гектаров. Мы уже вышли на третье место в мире по производству и экспорту фундука. Это тоже очень доходная отрасль. Конечно, недавно разбитые сады пока еще не плодоносят. Считаю, что через несколько лет фундуководство станет одной из основных отраслей сельского хозяйства с точки зрения импорта валюты.

Ранее под моим председательством были проведены совещания по рисоводству, цитрусоводству, табаководству, чаеводству. Эти традиционные отрасли развиваются. Мы видим сигареты как продукцию экспортной направленности. В этом году в Сумгайыте открылась новая сигаретная фабрика, реконструирована бакинская фабрика. Мы и сокращаем зависимость от импорта, и создаем большие экспортные возможности. То есть, все эти отрасли являются для нас традиционными. Просто, когда государство стало уделять меньше внимания, эти отрасли стали разваливаться, в том числе виноградарство. Я сейчас отметил, что при великом лидере производилось 2 миллиона тонн винограда, функционировали десятки винзаводов. Все они вышли из строя, были уничтожены. Материалы данных заводов были проданы, то есть, совершено большое преступление, эта отрасль, можно сказать, была утеряна. Ознакомившись с цифрами, я увидел, что несколько лет назад производилось всего 100 тысяч тонн винограда, новые сады не разбивались, потому что было не выгодно, надо вкладывать средства, ждать 5-6 лет, собрать урожай и куда его потом продавать? Винзаводов не было, переработки тоже, поэтому виноградарство разваливалось. К тому же, конечно, после того, как великий лидер уехал из Азербайджана, руководившие здесь лица проявляли активность в совершении этого преступления, вырубали виноградные плантации. Это – большое преступление. Ничего такого не произошло ни в Украине, ни в Грузии, ни в Молдове, ни в Армении. Только здесь. Почему? Потому что Горбачев направил сюда в качестве наказания негодного человека, основная цель которого заключалась в уничтожении Азербайджана, и он пытался добиться этого. Но азербайджанский народ не позволил этого, и после совершения преступления в 1990 году он бежал отсюда. В последующий период, особенно когда к власти пришла антинациональная группировка НФА-Мусават, они вообще не знали, не понимали, что такое сельское хозяйство. Их целью был грабеж, они разграбили Фонд драгоценностей, там не осталось ни одного предмета, все продали, похитили нефтяные бонусы. Если не ошибаюсь, при них были предоставлены нефтяные бонусы стоимостью примерно 20 или 30 миллионов долларов. Они их украли. Когда их стали искать, от них ни осталось и следа. За год они причинили ущерб, разграбили, похитили, прикарманили миллиарды долларов, после чего трусливо дезертировали, оставив власть, заморозили свои должности, и сегодня своими позорными действиями вызывают чувство отвращения в обществе. Их трусость, паника, истерика, паранойя и предательство уже ни для кого не секрет. Вот такой была реальная ситуация.

Но сегодня мы добились всестороннего развития нашей страны, о чем свидетельствуют все рейтинги. Недавно Азербайджан был включен в число могущественных стран мира. В этом списке всего 80 стран, и наших горе-соседей там нет. Не знаю, где вообще они значатся, но, во всяком случае, об этом говорим уже не мы, а авторитетные структуры. Мы занимаем 45-е место в числе могущественных государств. Мы опередили несколько развитых стран. Я уже не говорю о давосских рейтингах, неоднократно говорил о них. Вот таков сегодняшний Азербайджан.

Но, конечно, мы не можем довольствоваться достигнутыми успехами. В настоящее время в области сельского хозяйства проводятся серьезные реформы, применяются новые механизмы, связанные с прозрачностью, субсидиями. Раньше как центральные, так и местные исполнительные органы допускали большие нарушения, связанные с субсидиями. Этому кладется и должен быть положен конец. В этой и во всех других сферах должна быть полная прозрачность, в том числе в связи с созданием оплачиваемых общественных рабочих мест. Несколько глав исполнительной власти уволены, одна из причин заключалась в том, что они разбазаривали средства, предусмотренные для неимущих граждан. Вносили в эти списки своих родственников, либо эти средства вообще не доходили по адресу. Такие сигналы были, они расследуются и будут расследоваться еще серьезнее. Дело не будет ограничиваться только административным наказанием, пусть каждый слышит и знает это – те, кто присутствуют здесь, и те, кого нет. Поэтому всюду прозрачность, служение государству и народу, гражданам должно стать основным принципом, чтобы граждане постоянно ощущали внимание государства, так же, как мы в любой сложный момент находимся рядом с гражданами.

В этом году произошло землетрясение. Прошло всего 10 месяцев, а все основные строительные работы уже завершились. Были построены, отремонтированы и восстановлены тысячи домов. Некоторые говорят, что сейчас граждане должны сами восстанавливать эти дома, застраховать их. Конечно, должны застраховать. Раз уж зашла речь, я должен сказать, что в том числе должны быть застрахованы торговые объекты, каждый из них, чтобы если завтра произойдет несчастный случай, пожар, можно было обратиться в страховую компанию. А то происходит пожар, сами же виноваты, но приходят и говорят: пусть государство даст деньги. В какой стране есть такое? В какой стране государство выплачивает частному предпринимателю пособие в связи с несчастным случаем? Ничего подобного нигде нет. Каждый страхует свое имущество, собственность, а если произойдет несчастный случай, то страховая компания оплачивает это, вот и все. У нас тоже должно быть так. Я отношу это к частным компаниям, торговым объектам и предупреждаю, если где-то в результате наводнения, пожара что-то тонет и горит, то не следует надеяться на поддержку государства. Правда, в отдельных случаях мы помогаем самым бедным, самым неимущим слоям. Но почему государство должно оказывать помощь предпринимателям, владеющим дорогими машинами, имениями, виллами? Это ведь несправедливо. Кому государство должно помогать – тому, кто нуждается. Человек, имеющий деньги, сам должен помогать неимущим. Я неоднократно говорил об этом предпринимателям, они должны чувствовать социальную ответственность. Они зарабатывают деньги, государство создало условия. Где еще есть такие условия? Есть страны, которые объяты огнем. В нашем регионе, на Ближнем Востоке, в Европе, Азии, Латинской Америке происходят войны, конфликты, кровавые столкновения, массовые протесты, полицейское насилие, разрушения. У нас же господствует стабильность. Кто ее создал – мы, кто пользуется этим – все граждане, в том числе предприниматели. Они спокойно живут, никто их не трогает, напротив, Президент всегда их поддерживает. Пусть помогут людям, неимущим. Мы помогаем тем, кто нуждается. В Шамахе, Агсу, Исмаиллы произошло землетрясение. Разве мы могли оставаться равнодушными, чтобы люди зимой замерзали? Поэтому мы сразу же выделили средства, мобилизовали все структуры, и в течение 10 месяцев, до наступления зимы, их дома были отстроены и отремонтированы. Это и есть наша ответственность, люди, которые действительно нуждаются, не смогут сами восстановить эти дома. Сейчас необходимо провести просветительскую работу, чтобы застраховать эти дома. Но почему государство должно помогать какому-то бизнесмену, богатому человеку, владеющему большими имениями? Это абсолютно невозможно, и пусть каждый сделает вывод.

Таким образом, обсуждая сегодня вопросы, связанные с хлопководством, еще раз хочу сказать, что я высоко оцениваю проделанную работу, все структуры активно трудились. Администрация Президента координировала эту работу. Министерство сельского хозяйства, многие местные исполнительные органы добились хороших результатов, а районам с низкими показателями надо сделать выводы.

Х Х Х

Министр сельского хозяйства Инам Керимов в своем выступлении сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Сегодня хлопководство, как и все отрасли аграрного сектора, вступило в новый этап развития. Принятые Вами в последние годы решения и данные поручения, утвержденные соответствующие государственные программы дают свои результаты.

В последние годы традиции хлопководства, основу которых заложил великий лидер Гейдар Алиев, развиваясь высокими темпами, возвращают свою былую славу. В период после 2015 года производство хлопка увеличилось в 8,2 раза. До сегодняшнего дня произведено более 294 тыс. тонн хлопка на площади 100 тыс. гектаров и средняя урожайность с гектара составила 29,4 центнера. Несмотря на сокращение посевных участков на 32 тыс. гектаров по сравнению с прошлым годом, производство хлопка возросло на 61 тыс. тонн, а средняя урожайность – на 11,8 центнера.

Высокие результаты нынешнего года в первую очередь связаны с Вашим вниманием к этой сфере и поддержкой государства. Так, в 2018 году закупочная цена хлопка-сырца у фермеров была увеличена на 150 манатов и достигла 650 манатов за тонну. Фермер за каждую тонну продаваемого хлопка-сырца получает от государства 100 манатов субсидий. С целью удовлетворения потребностей производителей в технике и оборудовании за последние три года было закуплено 15700 единиц сельскохозяйственной техники стоимостью 529 миллионов манатов, в том числе 403 хлопкоуборочных комбайна.

Верхний предел размера льгот, применяемых в цене продаваемых фермерам пестицидов, вырос в 5 раз и достиг 50 манатов за гектар, верхний предел размера льгот, применяемых в цене минеральных удобрений, возрос на 50 процентов и достиг 150 манатов за гектар.

Посредством 768 единиц техники, находящейся на балансе ОАО "Агролизинг", фермерам оказана поддержка на льготных условиях, осуществлена выездная продажа удобрений на местах и участках. В общей сложности на закупку сельскохозяйственной техники было применено 40 процентов льгот. В целом, наша страна является одним из ведущих государств в мире по поддержке, оказываемой развитию хлопководства.

Кроме того, с точки зрения выполнения задач, поставленных Вами перед Министерством сельского хозяйства с целью развития хлопководства, осуществляются действенные меры, налаживаются тесные связи сотрудничества с местными и центральными органами исполнительной власти. В том числе с компаниями и фермерами, занимающимися хлопководством, проведено около 10 собраний на местах и участках, обсуждены проблемы и пути их устранения, приняты решения, подготовлен и выполнен план мероприятий.

В текущем году была поставлена цель добиться роста только за счет высокой урожайности, принято решение сеять хлопок только на земельных участках, пригодных к посеву. Посев проведен своевременно, агротехнические меры выполнены в установленные сроки и правильно, для охраны здоровья и безопасности фермеров во всех районах осуществлены превентивные меры. Обеспечена эффективная дислокация техники по участкам, недостатки в обеспечении семенами, удобрением, водой и лекарствами в основном устранены.

Для сохранения прозрачности и объективности в процессе приема хлопка компаниями в Центрах аграрного развития созданы специальные комиссии, обеспечена своевременная выплата средств фермерам за заготовленный хлопок. Приоритет отдан сбору хлопка комбайнам. Так, 87 процентов сбора хлопка осуществлен техникой.

В 2018 году в Агдамском, Бейляганском и Зардабском районах построены дополнительно три, в текущем году в Бардинском районе – один пункт по приему хлопка, которые оснащены соответствующим оборудованием, этими пунктами в течение сезона было принято 8 тыс. тонн хлопка-сырца. В Уджарском районе был сдан в эксплуатацию завод по переработке хлопка с годовой производственной мощностью 40 тыс. тонн, завод производственной мощностью 1,5 тонны семян хлопчатника без волокна в час, идут отделочные работы на строительстве завода по переработке 200 тонн хлопковых семян в день.

Для исполнения Ваших поручений руководство и сотрудники Министерства сельского хозяйства постоянно были рядом с фермерами.

Господин Президент, главной задачей, поставленной Вами, был рост производительности за счет повышения именно урожайности. Проведенные анализы показывают, что если в 2018 году было 3096 фермеров, собравших урожай более 30 центнеров, то в 2019 году этот показатель вырос в более чем два раза и составил 7110 фермеров. Хлопок, собранный 7110 фермерами, составляет 39 процентов общего производства. Если учесть, что эта продукция собрана с участка 29,5 тыс. гектаров, средняя урожайность с гектара составляет 39 центнеров. В 2019 году число фермеров, собравших урожай более 50 центнеров, достигло 953. По сравнению с 2018 годом в отчетном году общий объем прибыли фермеров вырос в более чем 45 млн. манатов.

Эти цифры еще раз доказывают, что если земельные участки выбираются правильно, агротехнические меры выполняются своевременно и верно, то в стране имеется потенциал производить в среднем более 30 центнеров хлопка с гектара.

Кроме того, с целью расширения использования инновационной технологии начался процесс создания образцовых хозяйств. В Уджарском районе осуществляются пилотные проекты по производству хлопка на основе китайской технологии, а в Бейляганском районе – на основе турецкой технологии. По китайской технологии с каждого гектара было произведено 60 центнеров, а по турецкой технологии – 58 центнеров хлопка-сырца.

В следующем году все компании, занимающиеся хлопководством, будут расширять внедрение новых технологий при поддержке Министерства сельского хозяйства.

Хочу доложить, что из 294 тыс. тонн хлопка-сырца, произведенного в 2019 году, ожидается производство 114 тыс. тонн очищенного от семян хлопка в заводах республики по переработке хлопка.

В соответствии с глобальными вызовами, с целью достижения еще большей добавочной стоимости по стоимостной цепи и обеспечения внутренней потребности за счет местного производства имеется необходимость в поддержке строительства новых прядильных фабрик и текстильных комбинатов, а также в стимулировании экспорта последней продукции в области хлопководства.

Усиление кадрового потенциала в сфере развития хлопководства также находится в центре внимания, эти меры будут продолжены и в последующие годы.

Согласно новому механизму субсидий, в 2020 году предусмотрена выдача субсидий в размере 220 манатов за каждый гектар, 100 манатов за каждую тонну продукции. В таком случае прибыль фермера, получившего 30 центнеров урожая, составит 520 манатов, то есть 55 процентов его расходов.

Выдача субсидий фермерам посредством Электронной системы сельского хозяйства сделает процесс услуги еще более гибким и простым, повысит его качество.

В 2020 году посев хлопка предусматривается на участке как минимум 105 тыс. гектаров и достижение еще более высокой урожайности.

Уважаемый господин Президент. От имени всех сельских тружеников выражаем Вам глубокую признательность и высокое почтение за внимание и заботу об устойчивом развитии хлопководства. Заверяем Вас, что для оправдания Вашего доверия коллектив министерства своевременно и качественно выполнит все принятые Вами решения и данные поручения.

Благодарю за внимание.

Президент Ильхам Алиев: Проинформируйте об этих пилотных проектах более обстоятельно. Вы сказали, что по китайской технологии производите 60 центнеров, по турецкой – 58 центнеров. Мы получили примерно одинаковые результаты. На каких участках проведен посев и на каких участках предусмотрено внедрение этих технологий в следующем году?

Инам Керимов: Уважаемый господин Президент, мы собрали 60 центнеров, однако потенциал этих технологий более высок. Поскольку в Азербайджане он применяется впервые, были даже определенные недостатки. Здесь в основном предусмотрено осуществление другого метода посева, более высокая организация плотности растений, в том числе проведение орошения и борьбы с сорняками более передовыми методами.

Президент Ильхам Алиев: Что нужно сделать для широкого внедрения этих технологий?

Инам Керимов: Мы уже договорились с компаниями. В этом году это осуществило только Министерство сельского хозяйства. Но на следующий год мы достигли договоренности об этом и с МКТ, и с "Азерхлопок", и с другими компаниями по производству хлопка. Каждый на своем участке, то есть, не менее на 100 гектарах осуществит эти пилотные проекты посредством китайской, в том числе турецкой технологий.

Господин Президент, эти новые технологии более дорогостоящие, то есть здесь расходы относительно большие, но наша цель заключается в том, чтобы расходы и приобретенная фермером прибыль были благоприятными для него. То есть, если после осуществления нами этих пилотных проектов они пойдут на пользу фермеру, то, конечно же, это будет широко применяться.

Президент Ильхам Алиев: Может и фермеров можно поощрить каким-то путем, чтобы они быстрее перешли к этой технологии.

Инам Керимов: Одновременно мы планируем наряду с компаниями, заключить также договоры с несколькими передовыми фермерами. То есть, чтобы на основе заказа Министерства сельского хозяйства они смогли применять эти передовые технологии. Считаем, что достигнутые ими высокие результаты и полученная высокая прибыль станут хорошим примером для других фермеров, и распространение этого метода таким путем может быть более эффективным.

Президент Ильхам Алиев: Считаю, что для более организованного решения данного вопроса к этой работе должны активно подключиться не только компании и фермеры, но в то же время и центральные исполнительные органы, в том числе ОАО "Мелиорация и водное хозяйство", и местные исполнительные органы. Если понадобится, нужно проводить различные просветительские мероприятия. Может, в районах, где выращивается хлопок, проводить какие-то презентации, то есть, широко пропагандировать это. Крестьяне и сами должны знать какие конкретные шаги нужно предпринимать для достижения высокой урожайности. Местные исполнительные органы должны осуществлять контроль на местах и обеспечивать переход к новым технологиям. Поэтому подумайте об этом, и я поручаю Администрации Президента, чтобы до посевного сезона меня проинформировали, на скольких тысячах гектаров будут применяться новые технологии.

Х Х Х

Глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим МАМЕДОВ в своем выступлении сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Меры, предпринятые Вами в последние годы по развитию аграрной сферы, в частности хлопководства, способствовали повышению материального благосостояния людей, большому оживлению в наших селах. В настоящее время сельское хозяйство, в том числе хлопководство стремительно развивается на научных основах, привносит изобилие в жизнь наших людей, оптимизм в их настроение. Собственники земель и фермеры с удовольствием занимаются выращиванием урожая на полях, благодаря производимой сельскохозяйственной продукции они обеспечивают благополучную жизнь своих семей, а также вносят солидный вклад в экономику страны.

Успехи, достигнутые сегодня хлопкоробами Тертера, берут начало из нашего недавнего прошлого – с первого периода руководства нашей республикой великого лидера Гейдара Алиева. Всегда отмечавший большую роль хлопководства в социальной жизни людей, великий лидер придавал важное значение развитию этой сферы во время руководства республикой в 1970-е годы. Высоко ценивший естественные климатические условия и качество почвы Тертерского района, Гейдар Алиев всегда держал в центре внимания развитие здесь хлопководства. Как результат этого, в 1981 году развитие хлопководства в нашем районе достигло пика, хлопок был посеян на участке площадью свыше 11 тысяч гектаров и собрано до 43 тысяч тонн урожая. Средняя урожайность с каждого гектара составила 39 центнеров. Пожилые жители и сегодня с чувством признательности вспоминают встречи с великим лидером на хлопковых полях, его рекомендации по сбору этой ценной культуры.

Господин Президент, шаги, предпринимаемые нами с 2016 года по возрождению этой сферы согласно Вашему поручению, основаны на богатом опыте, накопленном именно в те годы. Хлопкоробы нашего района в нынешнем сезоне собрали 11 тыс. 924 тонн урожая с участка площадью 3427 гектаров. Средняя урожайность с гектара составила 34,8 центнера. Это достижение является не только экономическим показателем, но и наглядно свидетельствует о поддержке нашими людьми политики Президента, олицетворяет их патриотизм, верность Родине.

Из-за того, что наши злобные соседи в период культивации перекрывают воду, поступающую в реку Тертер из Сарсангского водохранилища, расположенного на оккупированных территориях, мы сталкиваемся с большими трудностями при поливе участков. Благодаря особой заботе, оказываемой Вами тертерцам, ежегодное бурение в нашем районе новых субартезианских скважин согласно Вашим распоряжениям частично решает эту проблему, из года в год увеличивается производство сельскохозяйственной продукции. Сообщаю для сведения, что 150 из 531 субартезианского колодца, эксплуатируемого в районе, - это скважины, пробуренные в последние годы согласно Вашим распоряжениям.

Благодаря напряженному труду наших фермеров за девять месяцев 2019 года общий объем сельскохозяйственной продукции составил 62 миллиона 983 тысячи манатов, и это больше на 8 миллионов 517,6 тысячи манатов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. До 8 миллионов манатов из этого получено только от сферы хлопководства. Обеспечение занятости сельского населения за счет развития этой сферы с большим одобрением встречается людьми. 3995 человек, работавшие в нынешнем сезоне на хлопковых участках только в Тертерском районе, обеспечили свои семьи честным заработком, 1800 из них собирали хлопок вручную.

В текущем году в Тертерском районе за урожай 2018 года 930 производителям за счет государственного бюджета выплачены субсидии в размере 800 тысяч манатов за сдачу в перерабатывающее предприятие хлопка-сырца. А в этом году за счет государственного бюджета будут выплачены субсидии в размере до 1 миллиона 200 тысяч манатов.

Уважаемый господин Президент, Вы создали людям возможность жить достойно и своим трудом зарабатывать деньги. Благодаря этому год от года растут интерес наших фермеров к хлопководству и их доходы. Из наших фермеров – Илькин Гурбанов из села Бурудж в прошлом году заработал 12 тыс. манатов, а в нынешнем году в 12 раз больше - 144 тысячи манатов, кавалер ордена "Эмек" 1-й степени Фазиль Велиев из села Беимсаров заработал в прошлом году 157 тыс. манатов, в нынешнем году – 168 тысяч манатов, Исмаил Мехдиев из села Азад Гарагоюнлу – 13,5 тысячи манатов в прошлом году, в 2,4 раза больше в нынешнем году - 32,2 тысячи манатов. Урожайность с гектара на их участках превысила уровень по району и составила 40-50 центнеров. А это свидетельствует о том, что при максимальном использовании существующих возможностей можно достичь более высоких показателей.

В высокой урожайности исключительная роль принадлежит технике. Так, ранее у нас были трудности, связанные с техникой. После поручений, данных Вами на последнем совещании, в этой сфере произошел серьезный поворот. В нынешнем сезоне в сфере хлопководства в нашем районе применялась 101 единица техники, из них 11 комбайны, предназначенные для вспашки, 44 – для посева и культивации, 15 – опыления, 17 – современные комбайны для сбора хлопка.

Наряду с этим, правильный выбор посевных участков, зимнее орошение, своевременная вспашка, удобрение полей в соответствии с агротехническими правилами и правильное проведение других работ в конечном итоге является одним из факторов, обеспечивающих высокую урожайность.

Наряду с обеспечением социально-экономического развития района, мы стремимся регулярно находиться в общении с нашими гражданами, на месте узнавать и решать их проблемы. Поручение, данное Вами на приеме новоназначенных глав исполнительной власти, – "Вы должны жить заботами граждан, узнавать их проблемы, проводить правильный анализ", в настоящее время составляет основное направление нашей деятельности.

Уважаемый господин Президент, находясь в Тертере, Вы рекомендовали распространять опыт наших хлопкоробов. Это очень высокая оценка нашего труда. Еще раз заверяю Вас в том, что это не есть предел. Тертерцы и впредь своими достижениями будут вносить вклад в повышение экономической мощи нашей страны.

Благодарю за внимание.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Хочу еще раз сказать, что опыт, накопленный в Тертере в хлопководстве, должен изучаться. Действительно, проделана очень большая работа, и мы должны учитывать то, что это район, расположенный лицом к лицу с врагом, и тертерцы всегда проявляли героизм, приверженность Родине. Во время Апрельских боев 2016 года тертерцы все как один встали на защиту своей земли. Ни один не сдвинулся с места. Это великий героизм и приверженность Родине. Работать и достигать высоких результатов в столь тяжелой ситуации действительно достойно высокой оценки. Нам также хорошо известно, что наши горе-соседи перекрыли воду Тертера. Поэтому в столь тяжелой ситуации, можно сказать, в ситуации без воды достичь такой высокой урожайности, конечно же, достойно высокой оценки. Я поэтому перечислил названия районов, чтобы каждый узнал, какая урожайность в каждом из них. Вы говорите, что в некоторых хозяйствах собрано 40-50 центнеров урожая, значит, мы должны приблизиться к этой цели. Поэтому до следующего посевного сезона вся эта работа должна быть широко проанализирована. Там, где урожайность высокая, выше средней урожайности в хозяйствах, этот опыт должен изучаться. Могут быть проведены и зональные совещания. Потому что у нас нет другой земли. Мы только хлопководству выделили 100 тысяч гектаров и считаю, что этого достаточно. Однако мы должны повысить заготовку за счет урожайности.

X X X

Генеральный директор ООО "MKT İstehsalat Kommersiya" Ровшан Гасанов в своем выступлении сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Для того, чтобы увидеть, что стратегия, направленная на ускорение экономического развития Азербайджана, полностью себя оправдала, сегодня достаточно взглянуть на результаты и анализ экономической деятельности страны. Достигнутые успехи демонстрируют последовательную реализацию инициированной Вами новой стратегии социально-экономического развития, основанной на идеях общенационального лидера Гейдара Алиева, обеспечивают стремительный рост экономики страны, повышение благосостояния народа, постепенное укрепление обороноспособности нашего государства и его авторитет на международной арене. Как продолжение Ваших инициатив и поручений реализуемые в последние годы в нашей стране экономические реформы, шаги, предпринимаемые для создания благоприятных условий для деятельности предпринимателей, подписанные указы и распоряжения уже дают свои плоды. Хлопководство, являющееся одной из традиционных отраслей сельского хозяйства нашей страны, находится под Вашим личным контролем, что создало прочную основу для развития данной сферы.

Уважаемый господин Президент, ООО "MKT İstehsalat Kommersiya" успешно выполняет задачи, поставленные для развития хлопководства. Так, на основе соглашений, подписанных с 10 тысячами фермерами в текущем году, на территории площадью 45 тыс. 763 гектара был засеян хлопок, в течение заготовительного сезона в целом заготовлено 145 тыс. 800 тонн хлопка-сырца кондиционного веса. Согласно Вашему поручению, наша компания нацелена на достижение высоких производительных показателей, за счет организации на высоком уровне агротехнических мер и их своевременного выполнения средняя урожайность составила 31,9 центнера с гектара, это на 4,6 центнера больше прошлогоднего показателя. За заготовительный сезон фермерам как стоимость принятого хлопка-сырца было выплачено в целом более 44 миллионов манатов с вычетом всех расходов. Это наглядный пример вклада нашей компании в экономику страны по улучшению уровня благосостояния и росту занятости населения. Хочу сообщить для сведения, что наша компания по показателю урожайности по чистому весу на каждый гектар опередила результаты таких авторитетных стран в области хлопководства, как Америка, Индия, Узбекистан и заняла место в первой десятке. Это логический результат выверенной стратегии, данных поручений и точности их выполнения.

С целью увеличения урожайности хлопка в 2019 году благодаря поддержке государства была повышена норма удобрений на гектар. Усовершенствована структура агрономического управления для инструктирования фермеров и территориальных представителей, координирования их работ. При заключении договора с фермерами посредством GPS были измерены площади и разработана их электронная карта. С целью улучшения качества готовой продукции, увеличения мощности обработки и выхода чистой продукции Бардинский, Бейляганский, Агджабединский и Имишлинский хлопкоперерабатывающие заводы были реконструированы за счет государственных субсидий, улучшена инфраструктура для хранения хлопка-сырца и готовой продукции.

Кроме того, хлопководство в течение года находилось в центре внимания Министерства сельского хозяйства, были проведены около 10 совещаний и на месте заслушаны проблемы компании и фермеров, предприняты шаги по их решению, что сыграло положительную роль в достигнутых результатах.

Как результат применения инновативных подходов в производстве хлопка и хлопковой продукции, использования высококачественных удобрений и пестицидов, современной техники и технологии, повышение профессионального уровня кадров, высококачественная хлопковая продукция, производимая нашей компанией, заняла свое место в зарубежных рынках и это нашло отражение во внешнеторговом обороте страны. Так, в рейтинге негосударственных субъектов-экспортеров по ненефтяному сектору по итогам первых 10 месяцев 2019 года "Экспортного обзора" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, ООО "MKT İstehsalat Kommersiya" заняло третье место. Доходы нашей компании от экспорта за 10 месяцев составили 50,5 млн долларов США и ожидается, что до конца года эта цифра превысит 70 млн долларов США.

Уважаемый господин Президент, особое внимание и забота о хлопководстве придали импульс стремительному развитию этой отрасли сельского хозяйства, являющейся традиционной для нашей страны. В 2020 году ООО "MKT İstehsalat Kommersiya", оставаясь приверженным своей традиции, нацелилось на достижение образцовых показателей по стране. Мы уже начали подготовительные работы к новому сезону. Для посева хлопка в 2020 году на площади 27 тыс. 231 гектар заключены договоры с 5807 фермерами, на участке свыше 20 тыс. гектаров проведены пахотные работы. Для достижения целей в развитии хлопководства мы планируем усилить меры по росту уровня инновативного подхода, профессионализма кадров, изучить и применить опыт стран, где хлопководство развито более высоко. Как и в этом, так и в 2020 годупредусмотрено проведение совместных работ в рамках сотрудничества с Министерством сельского хозяйства по посеву на опытных участках новых видов семян хлопка, изучению зонирования сортов семян, тестированию таких новых методов, как капельное орошение и раздельный посев. Уверен, что благодаря Вашей постоянной поддержке эти и другие шаги внесут вклад в достижении целей, поставленных перед нами для развития хлопководства.

Уважаемый господин Президент,

От имени всех хлопководов страны, в том числе и нашего многочисленного и трудолюбивого коллектива, выражаем Вам признательность за особое внимание и заботу о нас, заверяем Ваше превосходительство в том, что мы и впредь мобилизуем все наши усилия для скорейшего и качественного выполнения всех Ваших поручений.

Благодарю за внимание.

Президент Ильхам Алиев: Вы говорите, что MKT входит в первую десятку мира по урожайности. Какие страны с самой высокой производительностью? Есть у вас эта информация?

Ровшан Гасанов: Да есть, господин Президент. В первую десятку входят Китай, Израиль, Австрия, Бразилия, Мексика.

Президент Ильхам Алиев: Австрия? В Австрии тоже выращивают хлопок?

Ровшан Гасанов: Австралия. Извините. Австралия, Бразилия, Мексика, Греция.

Президент Ильхам Алиев: Какая там производительность?

Ровшан Гасанов: У них с каждым годом меняется чистый вес на каждый гектар и меняется между 1300-1700 килограммами. Это касается первой семерки. Господин Президент, на долю первой десятки приходится 1100 килограмм и более.

Президент Ильхам Алиев: Сейчас внедряются новые технологии, - уже и министр рассказал об этом, - и у вас применяется. В какой области предусмотрено ее применение в следующем году?

Ровшан Гасанов: Господин Президент, это китайская и турецкая технологии. В селе Лямбяран Бардинского района уже отведен участок, где будут установлены системы капельного орошения. Обе эти системы будут использованы в этом году там в качестве опытного участка.

Президент Ильхам Алиев: То есть, и в следующем году это предусматривается как пилотный проект, или будет расширен посевной участок?

Ровшан Гасанов: Господин Президент, это для нашей компании будет пилотным проектом. Кроме этого, мы уже более 3-х лет используем пивотные оросительные системы. Сейчас это применяется ежегодно в пивотных оросительных системах на участке более 4 тыс. гектаров.

Президент Ильхам Алиев: Четыре тысячи, а ваша посевная площадь 45 тысяч. То есть, только 10 процентов находятся под пивотом. Нужно это расширить. На какую урожайность вы нацелены в следующем году? Уже сейчас можно сказать?

Ровшан Гасанов: Господин Президент, в любом случае мы нацелены на большую производительность, чем в этом году. По крайней мере, мы достигнем указанную в этом году цель.

Президент Ильхам Алиев: Хорошо.

Х Х Х

Председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Ахмед Ахмедзаде в своем выступлении сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Благодаря Вашему руководству, большому вниманию и заботе, за последние 16 лет все отрасли экономики страны, в том числе сфера мелиорации и водоснабжения, прошли большой путь развития. Выделенные для отрасли основательные капиталовложения были многократно увеличены, ее материально-техническая база значительно улучшена, построены и введены в эксплуатацию четыре новых водохранилища, построено и восстановлено до 10 тыс. километров новых оросительных и коллекторно-дренажных сетей, пробурено более 2200 субартезианских скважин, в целом, на площади 462 тыс. гектаров улучшено водоснабжение земель и на площади 292 тысячи гектаров - мелиоративное состояние, 194 тыс. гектаров новых орошаемых земель привлечены к посевному обороту.

Несмотря на сильную засуху и жаркую погоду 2019 года, были мобилизованы все возможности, обеспечена нормальная эксплуатация ирригационных и мелиоративных систем, в результате эффективного и экономного использования водных ресурсов, применения очередности в орошении и других принятых мер по республике все сельскохозяйственные растения на площади 1 млн 400 тысяч гектаров орошались в среднем по три раза.

Хотя в предыдущие годы посев хлопка проводился на более крупных участках, в связи с тем, что площади выбирались неверно, посев хлопка осуществлялся на зимних пастбищах, территориях, где отсутствовали оросительные сети, в итоге не достигалось производство урожая в достаточном количестве. Согласно Вашему поручению, в отличие от предыдущих лет, совместно с Министерством сельского хозяйства и местными органами исполнительной власти, начиная с осенних месяцев прошлого года, для посева хлопчатника на 2019 год главным образом отбирались площади с оросительными сетями, и посевы проводились на этих площадях.

В целях дальнейшего развития хлопкового сектора и достижения высокого урожая Министерство сельского хозяйства провело расширенные совещания с участием специалистов Акционерного общества, соответствующих структур, занимающихся хлопководством, фермеров и землевладельцев. На этих совещаниях была изучена ситуация в секторе, подробно обсуждены недостатки и проблемы, определены меры по их устранению, и в условиях взаимного сотрудничества было достигнуто их решение.

В текущем году для обеспечения 100 тыс. гектаров хлопчатника оросительной водой были отремонтированы и построены новые оросительные и коллекторно-дренажные сети, гидротехнические установки, насосные агрегаты, прорыты субартезианские скважины.

В связи со снижением уровня воды в Мингячевирском водохранилище, согласно Вашему поручению, с прошлого года начались работы по углублению водоподающего канала головного сооружения Верхнего Ширванского канала, и несмотря на снижение уровня воды в водохранилище, в текущем году был обеспечен забор воды в требуемом для канала количестве. Если бы эта работа не была своевременно выполнена, возникли бы серьезные трудности с водоснабжением 130 тыс. гектаров земельных участков районов Ширванского региона и коммунально-жилищного водоснабжения населения. В настоящее время работа для доставки воды продолжается с привлечением 50 единиц машин и землеройной техники.

В результате принятых мер хлопковые поля в целом 3,1 раза были обеспечены оросительной водой.

Уважаемый господин Президент, в результате исполнения Ваших поручений, связанных с развитием зерноводства, хлопководства, табаководства, коконоводства и других отраслей, а также созданием агропарков и крупных хозяйств, Акционерное общество, как и в предыдущие годы, так и в 2019 году продолжало свою деятельность, направленную на организацию нормальной эксплуатации мелиорационных и оросительных систем, улучшение водоснабжения орошаемых земель, их мелиоративного состояния и расширение площадей.

4 из 10 агропарков, созданных в республике в текущем году на территории примерно 20 тыс. гектаров, приходятся на долю хлопководческих районов.

Вместе с тем были продолжены работы по обеспечению оросительной водой новоорошаемых земель, принадлежащих крупным хозяйствам, созданным в Сабирабадском, Имишлинском, Билясуварском и Саатлинском районах, и проведению на них мелиоративных мероприятий. Для осуществления подобных мероприятий на зимних пастбищах, расположенных в Сальянском районе, разработан рабочий проект.

Завершив строительные работы последней части 2-ой очереди магистрального оросительного канала Шамкир-Самух-Геранбой в зоне Шамкирчайского водохранилища, было обеспечено оросительной водой примерно еще 12 тысяч гектаров земельного участка Геранбойского района. Были продолжены работы по увеличению пропускной способности водоотдачи насосных станций, расположенных на реке Кура магистрального оросительного канала Шамкир-Самух-Геранбой, строительство которого осталось незавершенным в 80-х годах прошлого века.

Для эффективного использования оросительной воды и предотвращения потери воды строительство распределительных каналов протяженностью 115 километров с целью распределения воды от облицованного бетоном в 2018 году канала Ени гол реки Араз до оросительных площадей было завершено в текущем году.

Согласно Вашему поручению, начата подготовка проектной документации мелиоративных мероприятий на 20 тысячах гектаров зимних пастбищ, расположенных на участке магистральной автомобильной дороги Алят-Астара, проходящей через Сальянский, Нефтчалинский, Билясуварский и Джалилабадский районы.

В 254 населенных пунктах 41 города и района республики были пробурены 345 субартезианских скважин, из которых 160 находятся на территориях хлопководческих районов, и это позволило обеспечить оросительной водой 8362 гектара земельной площади.

В 2019 году в республике на площади около 80 тыс. гектаров были осуществлены важные мелиоративные мероприятия, из которых 28 тыс. гектаров будут вновь орошены, 30 тыс. гектаров – это земли с улучшенным водоснабжением, 22 тыс. гектаров – с улучшенным мелиоративным состоянием, 49 тыс. гектаров этих земель приходятся на долю хлопководческих районов.

Согласно Вашему поручению, в 2020 году 158 из 400 субартезианских скважин планируется пробурить в хлопководческих районах. В настоящее время наши специалисты совместно с местными органами исполнительной власти приступили к выбору мест для этих скважин и разработке их проектов.

Уважаемый господин Президент, согласно Вашему поручению, в целях обеспечения интенсивного и экстенсивного развития отрасли при более эффективном использовании существующего потенциала, земельных и водных ресурсов Акционерное общество представило Министерству экономики соответствующие предложения о реконструкции оросительных сетей на уровне современных требований, бетонировании каналов с земляным руслом, замене каналов с водостоком, эксплуатационный срок которых истек, на новые, внедрении современных технологий в орошении и расширении орошаемых земель, и в настоящее время этот вопрос рассматривается.

Уважаемый господин Президент, 16 лет мы являемся свидетелями того, что каждое мероприятие, проходящее под Вашим руководством, обладает мобилизующей силой, обеспечивающей интенсивное развитие того или иного сектора, значительный поворот в этой области. Совещания, проведенные Вами в связи с хлопководством в последние годы, еще раз подтверждают это. Вы не довольствуетесь только тем, что предъявляете требования, но и на самом высоком уровне обеспечиваете государственную поддержку, необходимую для развития отрасли. Результаты очевидны: 294 тыс. тонн азербайджанского хлопка.

Республиканские мелиораторы уверяют Вас в том, что и впредь будут прилагать большие усилия, чтобы увеличить производство хлопка и другой сельскохозяйственной продукции.

Благодарю за внимание.

Президент Ильхам Алиев: Какие у вас планы на следующий год в связи с хлопководством? Обеспечите водой?

Ахмед Ахмедзаде: У нас есть земли, не входящие в оросительный оборот на Ширванской и Миль-Муганской равнинах, в основном продолжим эти работы. Сейчас в Сабирабаде имеются очень большие площади, около 14 тыс. гектаров новой площади.

Президент Ильхам Алиев: Мы это решили.

Ахмед Ахмедзаде: Да, я это показывал Вам на насосных станциях, как было построено, так и осталось. Очень большая работа, очень большое мероприятие для Сабирабада. Благодаря Вам был проложен канал "Н", обеспечивающий водой 12 тысяч гектаров земли.

Президент Ильхам Алиев: Да, когда я был в Сабирабаде, фермеры обратились ко мне, мы выделили средства и решили этот вопрос. Эта проблема уже решена.

Ахмед Ахмедзаде: Согласно Вашему поручению мы изучили участок на сальянской дороге. На участке вокруг Сальяна и прилегающих районов, вплоть до Джалилабада, имеется 32 тыс. гектаров земли.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, была проложена новая трасса, справа и слева от нее оставались неиспользованные земли, то есть земли, на которых никогда ничего не сажалось. Если там будут проведены мелиоративные мероприятия, то мы и их сможем привлечь в оборот.

Ахмед Ахмедзаде: По Вашему поручению мы соединили два проекта – 12-тысячный сальянский проект с 20-тысячным. Сейчас, повысив водоносную способность каналов, мощность насосных станций, в этом регионе в скором времени будут сданы в эксплуатацию 32 тысячи гектаров новоорошаемых участков.

Президент Ильхам Алиев: Пусть представит информацию и глава Исполнительной власти Сальяна. Являются ли эти участки пригодными для хлопчатника?

Глава Исполнительной власти Сальянского района Севиндик Хатамов: Если будут обеспечены водой, то в будущем можно использовать.

Президент Ильхам Алиев: А сейчас можно туда привлечь трудовые ресурсы, в этих местах нет населённых пунктов.

Севиндик Хатамов: Населенных пунктов нет, но земли есть.

Ахмед Ахмедзаде: Они близко, господин Президент. В прошлом году Сальян использовал эту территорию, посеял немного хлопка, но не смог собрать даже 3,5 центнера, а на мелиоративных землях собирают 30 центнеров.

Президент Ильхам Алиев: Да, 33,2 центнера и на 3-м месте, засуха в этом году создала нам слишком много проблем.

Ахмед Ахмедзаде: Чтобы вести борьбу с засухой, надо только рационально использовать наш водный потенциал. Спасибо, недавно Вы поручили выделить дополнительные средства, за счет которых мы уже обеспечиваем работу насосов, субартезианских скважин, на местах устраняются проблемы. Для оказания помощи этому сектору в качестве альтернативных вариантов мы предусматриваем также воду коллекторно-дренажных систем. В течение года постепенно будет использовано примерно 100 тысяч кубометров этих вод. Однако основным вопросом является работа в экономном режиме, правильная организация орошения. Если мы посмотрим на производительность, господин Президент, то в этом году производительность в этих районов высокая, так как там действительно имеются трудности с водой. Наши ненавистные соседи перекрыли воду Тертерского района, только за счет артезианских скважин урожай был близок к 35 центнерам.

Президент Ильхам Алиев: Да, артезианские скважины принесли очень большую пользу. За последние годы мы пробурили около 1500 артезианских скважин.

Ахмед Ахмедзаде: Вы сейчас поручили, в этом году будут пробурены еще 400 артезианских скважин.

Президент Ильхам Алиев: В следующем году 400.

Ахмед Ахмедзаде: На следующий год.

Президент Ильхам Алиев: В этом году было 300.

Ахмед Ахмедзаде: В этом году было 345. Если взять в целом с учетом Вашего поручения получается 345.

Президент Ильхам Алиев: Да, в следующем году 400 скважин тоже принесут большую пользу.

Х Х Х

Генеральный директор Открытого акционерного общества "Азербайджанская промышленная корпорация" Кямран Набизаде в своем выступлении сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Реализуемые в нашей стране экономические реформы, поощрение предпринимательской деятельности, создание благоприятных условий для предпринимателей, подписанные указы и распоряжения уже дают свои результаты. Благодаря принятым Вами решениям по развитию сельского хозяйства, в том числе хлопководства, данным рекомендациям в нашей стране созданы благоприятные условия для стремительного развития этой сферы.

Уважаемый господин Президент, ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг", являющееся дочерним предприятием ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", было создано в мае 2018 года, оно состоит из 6 заводов по переработке хлопка, 6 пунктов по заготовке хлопка, 1 завода по переработке масла и опытно-испытательного центра в Билясуварском районе, оснащенного пивотными оросительными установками, расположенными на участке площадью 2 тыс. гектаров. В 2019 году общество заключило договоры с 4481 фермером, на участке площадью 29 тыс. гектаров посеян хлопок. В посеве и выращивании хлопка основными задачами являются интенсивное развитие с применением научного подхода, поочередной посевной системы, а также современных технологий, повышение урожайности и производство качественного хлопка.

В текущем году мы реализовали ряд мероприятий. Так, подготовлены план мероприятий по таким сферам, как производственная деятельность, продажа, снабжение и корпоративное управление, в том числе оперативный план и агротехнические карты по районам. Создан электронный реестр фермеров, участки, где посеян хлопок, измерены и составлены карты, создана единая географическая справочная база. По заказу ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" на основе изображений спутника "Azersky", принадлежащего ОАО "Азеркосмос", проведен мониторинг посевных площадей хлопка. В рамках проекта осуществлен сравнительный анализ орошения, прорастания и развития растений, предприняты меры в соответствии с достигнутыми результатами. В соответствии с требованиями проведена работа по отбору и заготовке высококачественных семян хлопка, удобрения и средств по защите растений. Учитывая потребности фермеров в просвещении, при поддержке Министерства сельского хозяйства в период посева хлопка и культивации мы организовали в различных регионах семинары и совещания с участием приглашенных из-за рубежа специалистов, а также представителей соответствующих местных структур, агрономов и фермеров. Очень важным фактором является то, что усилилась наша материально-техническая база. В течение этих двух лет мы передали в пользование ООО "Азерпамбыг" 753 единицы техники, в том числе 45 комбайнов, 201 трактор и 507 упряжей различного назначения, которые однозначно влияют на повышение урожайности.

Одной из самых важных задач, стоящих перед предприятием, является создание прозрачной и полной системы учета. По этой электронной системе обеспечивается осуществление в автоматизированном режиме посредством соответствующих модулей финансовый менеджмент, управление человеческими ресурсами, закупка, продажа, производство и другие бизнес-процессы. Дополнительно с целью обеспечения прозрачности и централизованного контроля над финансовым потоком внедряется электронная банковская платформа.

В настоящее время сезон заготовки хлопка завершился и начался процесс его переработки. В 2018 году мы осуществили посев на площади 29 тыс. гектаров и получили 56 тыс. 600 тонн хлопка-сырца. В этом году, руководствуясь Вашим поручением по переходу от экстенсивных правил к интенсивным и инновационным правилам, сохранив одинаковое количество посевных площадей – 29 тыс. гектаров, мы собрали 80 тыс. тонн хлопка-сырца. В начале года мы прогнозировали собрать около 25 центнеров хлопка-сырца с гектара, наш результат уже составляет 27,6 центнера.

Сдача в эксплуатацию перерабатывающих заводов охватывает 2004-2008 годы и поэтому имеется серьезная потребность в их модернизации и реконструкции. С этой целью первоначально за счет средств ООО "Азерпамбыг" в Агджабединском районе почти с нуля был построен новый хлопкоочистительный завод мощностью 200 тонн хлопка-сырца в день, который до конца месяца будет сдан в эксплуатацию. Это создаст возможность для полной переработки собранного нами 80 тыс. тонн хлопка-сырца.

С целью повышения качества хлопка-волокна заводы в Агджабеди, Бейлягане, Билясуваре, Саатлы оснащены газовыми и сушильными установками. В последующие годы в соответствии с потребностями планируется модернизация или же обновление существующих заводов. Осуществляемая работа создаст возможность для производства высококачественного и конкурентоспособного хлопка-волокна.

Другим направлением стратегии развития является сооружение текстильной фабрики, оснащенной современным оборудованием, что обеспечит превращение хлопка-сырца в хлопок-волокно, в последнюю продукцию, а также повышение добавленной стоимости и прибыли. Организация по производству из хлопка-волокна без семян высококачественной пряжи и ткани послужит как росту цепочки стоимости, так и созданию новых рабочих мест. В настоящее время идет работа в этом направлении, проводятся исследования и рассчеты.

Подготовка профессиональных молодых кадров по соответствующим сферам сельского хозяйства является одной из самых важных задач корпорации. С этой целью между ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" и Азербайджанским государственным аграрным университетом подписан меморандум. Наша цель заключается в проведении совместных научных исследований в аграрной сфере, в том числе хлопководстве, а также в поддержке бизнес-идей и инновационных инициатив студентов и, в результате, в полном обеспечении хлопководства и других сфер специализированными кадрами.

Подготовительные работы к новому сезону уже начались. В настоящее время с 2661 фермером подписаны договоры. Это охватывает участок площадью 16 тыс. гектаров. Мы провели работу по измельчению на 9700 гектарах и на 7300 гектарах – работу по вспашке.

Осознавая ответственность, возложенную на нас по исполнению задач, вытекающих из государственных программ и поставленных перед нами по развитию хлопководства в республике, мы и впредь приложим все усилия для скорейшего и качественного осуществления всех поручений.

Уважаемый господин Президент, разрешите передать Вам благодарность нашего многочисленного коллектива за особое внимание и заботу о хлопководстве.

Большое спасибо за внимание.

Президент Ильхам Алиев: Вы проводили какой-нибудь серьезный анализ по строительству текстильной фабрики?

Кямран Набизаде: Да, господин Президент. Анализы проведены. В настоящее время при корпорации функционирует предприятие "ASK Tekstil". Мы прекратили его деятельность, потому что оно нерентабельное и не выпускает качественную продукцию и пряжу. Мы произвели подсчеты за сколько обойдется строительство новой фабрики, и подсчеты готовы. Здесь будет обеспечено производство пряжи серии 30 и 40, потому что они более выгодные, продаются и экспортируются за высокую цену.

Президент Ильхам Алиев: В связи с урожайностью вы говорите, что было предусмотрено 25 центнеров, а добились результата 27,6 центнера. Но это показатель ниже МКТ. Поэтому и вы должны постараться, чтобы приблизиться к 30 центнерам. Потому что наши главные заготовщики это МКТ и дочерняя компания Азербайджанской промышленной корпорации - "Азерпамбыг". Эти две компании вместе заготовили 225 тыс. тонн хлопка, 225 тыс. тонн из 294 тыс. Посевные участки составляют 75 тыс. гектаров. То есть, хлопководством у нас занимаются эти две компании, одна из них государственная компания, другая – частная. Цифры показывают, что в по урожайности частная компания работает более эффективно. Этому, конечно, может быть одно объяснение – "Азерпамбыг" теперь организуется на новых основах, в предыдущий период в этой сфере были допущены очень крупные нарушения. Новой компании, конечно же, необходимо определенное время. Однако опыт нынешнего года должен быть подробно проанализирован, как положительный, так и негативный опыт. Положительный опыт для того, чтобы хозяйства и районы, не достигшие того уровня, пусть постараются дойти до уровня общей урожайности. Негативный опыт должен быть серьезно проанализирован, чтобы в дальнейшем не допускать этих нарушений и безответственности.

Х Х Х

Глава Исполнительной власти Бардинского района Видади Исаев в своем выступлении сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Сегодняшнее совещание совпало со знаменательным периодом успешного выполнения под Вашим руководством четвертой Государственной программы социально-экономического развития регионов и проведения широких реформ.

Новая Государственная программа, принимаемые меры придали новый стимул реформам, работе, проводимой в предыдущие годы в регионе, наряду с другими сферами, создали коренной поворот в развитии ненефтяного сектора, в том числе сельского хозяйства, являющегося стратегическим сектором.

Возвращение в посевной оборот неиспользуемых земель, принимаемые мелиоративные меры, улучшение водоснабжения, создание новых агропарков, оснащение самой современной техникой, применение новых агротехнических методов, и, самое главное, большая государственная забота о людях труда в соответствии со "Стратегической дорожной картой", выдвинутой Вами с большой дальновидностью, - главные качества, обуславливающие этот подъем. Именно в результате этого, разница в хлопководстве, шелководстве, производстве овощей и фруктов и в других сферах в 2019 году по сравнению с предыдущим периодом исчисляется не в процентах, а кратно.

Господин Президент.

В Барде, являющемся одним из крупнейших сельскохозяйственных районов республики, наряду с другими сферами, наблюдается стремительная динамика развития хлопководства. В 2019 году по сравнению с 2015 годом площадь посевных участков хлопка увеличилась в 9 раз, производство этой культуры – в 11 раз.

Проведение Вами последнего совещания по хлопководству в Барде, теплая встреча с хлопкоробами, данные Вами поручения и рекомендации повысили трудовой настрой наших хлопкоробов, и, как мы Вам обещали, бардинцы, оставаясь верными своей традиции, завершили сбор хлопка в 2018 и 2019 годах с самой высокой урожайностью.

Сообщаю для сравнения, что в этом году в Барде хлопок посеян на участке площадью 10140 гектаров – на 510 гектаров больше по сравнению с 2018 годом, до настоящего времени собран 33800 тонн хлопка, на 8,4 тысячи тонн больше по сравнению с прошлым годом, и сейчас сбор продолжается. Если в прошлом году урожайность составила 26,4 центнера, то в этом году превысила 33,7 центнера.

Уважаемый господин Президент, как Вы всегда отмечаете, хлопок является не только сферой, приносящей в страну валюту, дающий толчок промышленному производству в республике, но и сектором, в значительной степени влияющим на обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения. Именно поэтому возросла привязанность населения к земле, в 2019 году к сельскохозяйственным работам были привлечены свыше 38 тысяч человек, только в сфере хлопководства – до 20 тысяч наших жителей.

Отрадно, что применение в последнее время качественных лекарств, обеспечение новой современной техникой, использование новых правил в субсидиях, государственная поддержка хлопководства в целом, внимание и забота о людях труда, повысили интерес к хлопководству. По этой причине год от года увеличивается число передовых фермеров.

В нынешнем году от хлопководства в район поступили средства в размере 22,9 млн манатов, в том числе за счет субсидий поступят средства в размере 3,4 миллиона манатов, а это в целом составляет 26,3 миллиона манатов. 21 миллион манатов из этих средств – чистый заработок тружеников.

В 2019 году в районе достигнуты высокие показатели и в других хозяйственных сферах. В этом году самая высокая урожайность в заготовке зерна была именно в Бардинском районе. Господин Президент, отмечу еще один факт. Мы всегда считали, что только в хлопководстве, шелководстве, конкретно в этих сферах, есть развитие, и собирается большой урожай. Я хочу выйти за рамки и сказать, что только в этом году от посева лука в Барде бардинцы приобрели чистую прибыль в размере 13 миллионов манатов. За счет чего это произошло? За счет предоставления плодородных земель, а также, скажу честно, в результате доступности сегодня всех структур Министерства сельского хозяйства, "Азерсу" и других организаций. Отмена благодаря Вам таможенной экспортной пошлины, применяемой к луку, естественно, по Вашему указанию за один день, подняла цену за один мешок лука от 4 манатов до 44 манатов. В этом году бардинцы экспортировали лук в четыре зарубежные страны. Именно в результате этого уже должны быть достигнуты высокие показатели и в других сферах.

Президент Ильхам Алиев: Какая у вас урожайность в зерноводстве?

Видади Исаев: В зерноводстве 44,3 процента. Самый высокий показатель по республике. В истории Барды никогда не было такого показателя. Скажу для сравнения, что если в 2015 году производство сельскохозяйственной продукции составило 40 процентов экономики района, то в настоящее время этот показатель достиг 55 процентов.

Фермеры района, ощущающие всестороннюю государственную заботу, видящие результаты своего труда, за последний месяц обратились в производственные предприятия в связи с посевом хлопка на участке площадью 9000 гектаров уже в новом сезоне.

Согласно Вашему поручению, для посева отбираются самые плодородные земли. Наша цель заключается в посеве по району свыше 10 тыс. гектаров хлопка и доведении урожайности до 35 центнеров с гектара. Ваше высказывание "Там, где к работе подходят серьезно, урожайность высокая" и впредь мобилизует нас на более серьезное отношение к этой сфере.

Господин Президент, оценка, данная Вами работе трудящихся, стимулирует их. Награждение Вами орденом "Эмек" 2-й степени фермера Эльмана Нариманова, собравшего в прошлом году 40,5 центнера хлопка с гектара, является высокой оценкой труда бардинцев.

Позвольте довести до Вашего высокого внимания искреннее признание бардинцев. На приемах населения на местах люди, принадлежащие к различным общественным прослойкам, с чувством глубокой признательности отмечают, что благодаря нашему уважаемому Президенту доходы от хлопководства и шелководства способствуют повышению уровня жизни и увеличению покупательской способности не только людей, работающих в этой сфере, но и каждого из нас.

Уважаемый господин Президент, благодаря Вашему вниманию и заботе, как по стране, так и в Бардинском районе укрепляется материально-техническая база сельского хозяйства. В нынешнем году в районе построен и сдан в пользование региональный пункт приема хлопка вместимостью 15 тыс. тонн, завершается строительство предприятия по переработке коконов шелкопряда. Проводится подготовительная работа для строительства завода по переработке кукурузы, еще одного пункта приема хлопка.

В то же время, согласно Вашему поручению об устранении нехватки специализированных профессиональных кадров в различных сельскохозяйственных сферах, с чувством признательности отмечаю, что в районе началось строительство Регионального центра профессионального обучения на 1000 мест по 12 специальностям сметной стоимостью примерно 25 млн манатов.

Господин Президент, от имени бардинцев, всегда проявляющих бесконечную любовь и приверженность политическому курсу великого лидера, Вам, как мудрому главе государства, заверяю Ваше превосходительство в том, что мы приложим все усилия во имя успешного выполнения важных задач по развитию аграрной сферы, в том числе хлопководства, в нашей республике, внесем достойный вклад в эту славную работу.

Благодарю за внимание.

Президент Ильхам Алиев: В Барде хлопководство всегда получало очень широкий размах, особенно во времена великого лидера, и вам хорошо известно, и бардинцы прекрасно знают, что великий лидер в 70-е годы, в начале 80-х каждый год приезжал в Барду, проводил совещания как в Барде, так и Сабирабаде.

Наши два района по наибольшему сбору хлопка – Сабирабад и Барда в те годы наиболее развивались в сфере хлопководства и граждане, жители в наибольшей степени улучшили свое материальное состояние. Рад, что в Барде восстанавливаются традиции хлопководства, и в этом году Барда на втором месте по урожайности, и это очень радует меня. В то же время помню, что в советское время в Барде очень развивалось шелководство, и посередине хлопковых полей как граница высаживались тутовые деревья. Впоследствии, то есть во времена хаоса, эти деревья высохли, были спилены. Сейчас мы это восстанавливаем, и у шелководства очень большие перспективы. Что касается зерноводства, то если сейчас с гектара собирается 40 центнеров, то, можно сказать, что вы приближаетесь к уровню развитых европейских стран. Это рекордный показатель. Не знаю, в предыдущие годы столько же было?

Видади Исаев: Никогда столько не было.

Президент Ильхам Алиев: Не было, то есть, все это возможно в результате эффективной организации работы, агротехнических мер, техники, удобрений, орошения, мобилизации, активной работы местных исполнительных органов, в результате шагов, предпринимаемых центральными исполнительными органами в связи с реформами. Всю эту работу мы сможем выполнить только совместно. Поэтому я говорю еще раз, просто, ни в коем случае нельзя отпускать сельское хозяйство на волю частного сектора, это не даст никаких результатов. Ведь инфраструктура за счет государства, орошение за счет государства, техника за счет государства, субсидии за счет государства, удобрения и топливо за счет государства. Где, в какой стране созданы такие условия для фермеров? Посмотрите, всем вам хорошо известно, что фермеры освобождены от всех налогов, выплачивают только земельный налог, и то небольшой, символического характера. 70-процентная субсидия на удобрения, 50-процентная субсидия на топливо, техника предоставляется с большими льготами, каналы прокладываются за государственный счет. Уже работает завод по производству пивота, на повестке дня расширение подпивотных участков. Другие важные меры – прокладка дорог. Какую большую пользу приносит сегодня прокладка дорог – и гражданам удобство, и фермерам на земле, в хозяйстве. Конечно, они смогут быстро доставить урожай на рынок. Вы сейчас говорите, что получена прибыль в размере 13 миллионов от лука.

Видади Исаев: Чистая прибыль.

Президент Ильхам Алиев: Да, очень хорошо, поэтому на местах, вы знаете, должна проводиться специализация, и фермеры сами предпочитают те участки, которые приносят наибольшую прибыль. Сейчас у нас нет проблем с экспортом. Ни один рынок для нас не закрыт. Мы достигли этого в результате успешной внешней политики. У нас есть выход на любые рынки. Реформы, проводимые сегодня в таможенном секторе, уже устраняют проблемы с экспортом, существовавшие ранее. Ведь в свое время фермер или какая-либо компания сталкивались со множеством трудностей для экспорта товара. Выдвигались различные безосновательные требования. Сейчас всего этого нет. Поэтому здоровый экономический климат, инвестиционный климат, государственная поддержка, тесный контакт компаний с государственными структурами, единый подход местных исполнительных органов и центральных исполнительных органов, посмотрите, это обуславливает наш успех. Вы предоставили информацию об ордене "Эмек". Этот орден учрежден по моей инициативе, и это – высокая государственная награда, присуждаемая гражданам, именно трудом достигшим высокой производительности, завоевавшим большие достижения. У ордена три степени и, конечно, они присуждаются за проделанную работу, орденом "Эмек" награждены хлопкоробы. Если не ошибаюсь, в сфере сельского хозяйства впервые мы присудили этот орден хлопкоробам.

Видади Исаев: Большое спасибо, благодарю.

X X X

Глава Исполнительной власти Саатлинского района Назим Исмайлов сказал:

-Уважаемый господин Президент, не хочу отнимать много времени, однако хотел бы сообщить о проблеме, связанной с хлопководством. Ведь сегодня мы собрались здесь с целью изучения под Вашим руководством проблем в хлопководстве, увеличения заготовки хлопка за счет повышения урожайности в будущем. Вы знаете, что Саатлы и ранее достигал высоких результатов в сфере хлопководства в республике. И в этом году Саатлы больше всех в республике заготовил хлопок – около 42 тысяч тонн. Это где-то на 12 тысяч тонн больше, чем в прошлом году, больше на 11 центнеров с гектара. Население получило чистую прибыль от хлопка до 20 миллионов.

Еще раз отмечу, что не намерен отнимать Ваше время, хочу перейти к главной проблеме. Ведь 90 тысяч из 108-тысячного населения Саатлинского района проживают в селе. В этих селах население занимается только хозяйством, и сегодня хлопководство занимает здесь главное место. В Саатлы у нас серьезная проблема в связи с орошением. Этот вопрос был поднят и до меня. В этом году все обошлось. Однако необходимо учесть и то, что мы не смогли полить больше одного раза 3 тысячи гектаров хлопка. На 4 тыс. гектарах были нарушены агротехнические меры, требования между первым и вторым орошением. Вкратце, для того, чтобы решить здесь вопрос, есть проект по прокладке водной линии с расстояния 17-18 километров от реки Кура в Саатлы в объеме 20 кубометров, это, согласно Вашему указанию поручено, министру экономики. А министр экономики направил это поручение Акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство". Я побывал во всех смежных структурах, и проект разрабатывается. Однако сегодня не было разговора об этом. Господин Президент, пусть сегодня будет днем решения этой многолетней проблемы саатлинцев. Ведь, согласно Вашему поручению, от Араза был проложен новый 54-километровый рукав. Зимние пастбища переведены под посевные участки. По-любому это берется из той воды. Поэтому этот проект очень важен для устранения наших трудностей, связанных с проблемой воды. В то же время есть старые несущие водные каналы. Ахмед муаллиму это хорошо известно, из-за того, что несущие водоканалы из Араза много лет не ремонтировались, не имеют насосных средств и идут самотеком, часть этих вод теряется. Представьте, что 30 процентов воды из Араза теряется, остается в бессточных озерах, это создает нам трудности. Пользуясь возможностью, созданными условиями, хотел бы довести до Вашего высокого внимания эту проблему и надеюсь, что под Вашим прямым контролем этот вопрос будет скоро решен. Поверьте, если бы в этом году не было проблем с водой, мы дали бы 50 тысяч тонн хлопка. В 1981 году Саатлы в период руководства великого лидера произвел наивысший урожай хлопка - 60 тысяч тонн. А в этом году - 42 тысячи тонн. Но мы могли бы собрать 50 тысяч тонн. Поэтому попросил бы о том, чтобы Вы взяли под контроль, обратили внимание на это обращение саатлинцев, и нам была оказана помощь.

Прошу прощения за то, что отнял у Вас время. Благодарю.

Глава государства подвел итоги совещания.

Заключительное выступление Президента Ильхама Алиева

-Таким образом, еще раз хочу сказать, что итоги этого года меня очень радуют. Главное, что мы видим претворение в жизнь правильно установленных целей и в хлопководстве. Хлопководство вновь стало доходной, трудоемкой отраслью, оказывающей позитивное влияние на экономику страны, в том числе стабильность макроэкономического положения, укрепление и стабильность курса маната.

Не секрет, что основная наша отрасль, приносящая валюту, - это нефтегазовый сектор. Конечно, развитие данного сектора постоянно находится в центре внимания, достигнуты большие успехи. Однако наша основная цель - диверсифицировать экономику за счет ненефтяной промышленности и сельского хозяйства. В нынешнем году отмечен значительный рост и ненефтяной промышленности, и сельского хозяйства. Ненефтяная промышленность выросла более чем на 14, а сельское хозяйство – более чем на 7 процентов. Уверен, что эти тенденции будут продолжаться и дальше, и, таким образом, мы будем развивать сельское хозяйство в соответствии с самыми современными стандартами.

Еще раз хочу сказать, в вопросах, связанных с хлопководством, мы должны предоставлять больше места прогрессивным технологиям. Потому что были реализованы пилотные проекты и урожайность очень высокая - примерно 60 центнеров. Поэтому считаю, что в следующем году мы должны увеличить площадь пилотных проектов, и Министерству сельского хозяйства необходимо представить предложения по данному вопросу.

В то же время мы сегодня не уделили достаточного внимания одному вопросу, который тоже очень важен. Это – вопрос производства семян. Мы должны ввести в строй завод по производству безволоконных семян хлопка. В настоящее время такой проект есть, и считаю, что в следующем году должен быть дан старт работам. В любом случае, строительство завода продлится год, может, полтора, мы должны обеспечить себя этими качественными семенами.

Заготовительные компании в нынешнем году очень оперативно выплатили фермерам причитающиеся им средства. Уверен, что так будет и в следующем году. То есть, сейчас все ежедневно, а некоторые – раз в несколько дней получают заработную плату. Расчеты должны проводиться точно и без задержек.

Хлопководческой отрасли должно выделяться больше льготных кредитов. Министерству экономики дается указание проанализировать данные вопросы. В следующем году предусмотрены льготные кредиты на сумму около 200 миллионов манатов, хлопководству необходимо выделять достаточно средств.

Надо еще раз рассмотреть деятельность наших хлопкоперерабатывающих заводов, так как значительная часть их построена в советское время. Там и эффективность низкая, и качество находится не на должном уровне. Поэтому производственная мощность заводов должна быть рассчитана точно, потому что заявленные сегодня производственные мощности не отражают реальность. Производственная мощность хлопкоочистительных заводов должна согласовываться с возрастающим объемом хлопка, так как, уверен, мы повысим урожайность. Не хочу сейчас приводить цифры, но во всяком случае ожидается, что в следующем году заготовка хлопка составит более 30 центнеров с гектара. В таком случае будет собрано более 300 тысяч тонн хлопка. Но смогут ли наши хлопкоочистительные заводы осилить этот объем? Это – первое. Во-вторых, на заводах надо произвести модернизацию. При необходимости государство может оказать финансовую поддержку. В нынешнем году в Уджаре сдан в эксплуатацию новый хлопкоочистительный завод. По предоставленной мне информации, он отвечает высоким стандартам, причем построен частным сектором. Это очень позитивный факт. Считаю, что частные структуры должны уделять внимание данной сфере. В целом, им необходимо рассмотреть вопрос о том, нужны ли нам в принципе новые хлопкоочистительные заводы. Если нужны, то в каком объеме, с тем, чтобы заранее просчитать поддержку, которая будет предоставлена государством. Должны быть созданы новые прядильные фабрики, потому что пока перерабатывается 40 процентов собранного хлопка. Это неплохой показатель. Однако мы должны постараться, чтобы перерабатывалось 100 процентов хлопка-волокна, так как это создает цепочку добавленной стоимости, рабочие места. Увеличится и промышленное производство. Поэтому вновь обращаюсь к частному сектору и призываю его обратить внимание на этот вопрос. У нас достаточно хлопка. Поэтому строительство прядильных фабрик превратится в доходную отрасль. При необходимости государство может со своей стороны поддержать эти проекты льготными кредитами. Однако строительство прядильных фабрик тоже не является для нас конечной целью. Конечная цель – производство готовой продукции. С этой целью необходимо построить новые текстильные, трикотажные фабрики, создать фабрики по производству кормов, масел. Все это усилит нашу экономику и создаст дополнительно тысячи рабочих мест.

Мы должны обеспечивать внутренние потребности за счет внутренних ресурсов. В настоящее время мы заготавливаем хлопок, значительная его часть – 60 процентов экспортируется как хлопок-волокно, а 40 процентов – в виде пряжи. Произведенная из этой пряжи готовая продукция впоследствии импортируется к нам, и на это уходят миллионы, десятки миллионов. Поэтому должно развиваться внутреннее производство в данной сфере, следует создать заготовительно-производственный комплекс типа цепочки. Основную роль здесь сыграет партнерство государства и частного сектора.

Для организованного осуществления этой работы в целом Администрация Президента, Кабинет Министров, Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства, местные исполнительные органы и заготовительные компании, другие компании, которые сегодня не присутствуют здесь, должны составить совместный план действий. Необходимо составить и реализовать очень широкую и детальную дорожную карту на 2020 год. В этом случае хлопководство в Азербайджане будет развиваться более высокими темпами и приносить пользу как людям, занятым в данной отрасли, так и государству. Спасибо.

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