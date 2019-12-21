В Азербайджане начинается предоставление документов для регистрации в депутаты

21 декабря 2019 09:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня начинается предоставление в окружные избирательные комиссии документов, необходимых для регистрации кандидата во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 9 февраля в Азербайджане, сообщает в субботу Trend.

Избирательные документы должны быть представлены кандидатом или его полномочным представителем, либо полномочным представителем политической партии, политических блоков.

Документы должны быть представлены до 18:00 часов максимум за 50 и минимум за 30 дней до выборов, то есть, с 21 декабря 2019 до 18:00 часов 10 января 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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