Завтра в Азербайджане завершается предвыборная агитация в рамках муниципальных выборов

БАКУ/Trend/ - Завтра завершается предвыборная агитация в связи с муниципальными выборами, назначенными в Азербайджане на 23 декабря, сообщает в субботу Trend.

Предвыборная агитация начинается за 23 дня до начала голосования, то есть, с 30 ноября 2019 года, и завершается за 24 часа до начала голосования, то есть, в 08:00 часов 22 декабря.

Отметим, что 23 декабря в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

В ходе выборов будут избраны 15 156 членов муниципалитетов. Всего для участия в выборах обратились более 42 тысяч кандидатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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