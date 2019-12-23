В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)

23 декабря 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проводятся муниципальные выборы, сообщает в понедельник Trend.

С 08:00 часов избирательные участки открыты для голосования избирателей.

Отметим, что в этом году в муниципальных выборах по 1606 муниципалитетам должны быть избраны 15 156 членов муниципалитетов.

Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов, 13 партий выдвинули своих кандидатов.

Выборы проводятся по 118 избирательным округам.

Голосование будет проходить в 5049 избирательных участках.

За муниципальными выборами будут наблюдать 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.

В связи с проводимыми муниципальными выборами 23 декабря объявлено в Азербайджане нерабочим днем.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовали муниципальные выборы (ФОТО)
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