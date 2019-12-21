В воинских частях и исправительных учреждениях Азербайджана завершается срок организации избирательных участков

21 декабря 2019 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи со внеочередными парламентскими выборами, назначенными на девятое февраля в Азербайджане, в воинских частях, следственных изоляторах и исправительных учреждениях завершается срок организации избирательных участков, сообщает в субботу Trend.

Окружные избирательные комиссии, соответствующий орган исполнительной власти на территориях избирателей, совместно с Минобороны, МВД, Минюстом и главами муниципальных структур должны создать участки минимум за 50 дней до выборов, то есть, до 21 декабря 2019 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане начинается предоставление документов для регистрации кандидатов в депутаты
Политика 09:29
ЦИК Азербайджана: Для участия в парламентских выборах утверждены кандидатуры 447 лиц
Политика 20 декабря 17:52
Мазахир Панахов: На парламентских выборах будут созданы необходимые условия для голосования избирателей
Политика 20 декабря 17:41
В Азербайджане будет создан независимый медиа-центр внеочередных парламентских выборов
Политика 17 декабря 17:35
Функционер оппозиции резко отозвался на призыв Али Керимли "бойкотировать" предстоящие выборы
Политика 13 декабря 13:51
ЦИК Азербайджана рассмотрел обращения ряда партий для участия во внеочередных парламентских выборах
Политика 11 декабря 16:19
Лента новостей
Стало известно число приватизированных объектов в Грузии
Бизнес 12:37
Объем финансовых услуг в Узбекистане превысил $3 млрд
Финансы 12:36
Член экипажа турецкого сухогруза в Индийском океане убил капитана
Турция 12:07
Международная кризисная группа: Необходимо действовать быстрее для урегулирования карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 12:01
Рахмон и Путин подчеркнули необходимость усиления охраны таджикско-афганской границы
Таджикистан 11:49
В Азербайджане проводится тестовый экзамен в органы Миграционной службы
Общество 11:45
Подразделения ПВО азербайджанской армии выполнили боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 11:43
Узбекистан запустит железнодорожные перевозки в Азербайджан и Грузию
Строительство 11:39
Госкомитет водного хозяйства Туркменистана объявил тендер
Тендеры 11:35