В воинских частях и исправительных учреждениях Азербайджана завершается срок организации избирательных участков

БАКУ/Trend/ - В связи со внеочередными парламентскими выборами, назначенными на девятое февраля в Азербайджане, в воинских частях, следственных изоляторах и исправительных учреждениях завершается срок организации избирательных участков, сообщает в субботу Trend.

Окружные избирательные комиссии, соответствующий орган исполнительной власти на территориях избирателей, совместно с Минобороны, МВД, Минюстом и главами муниципальных структур должны создать участки минимум за 50 дней до выборов, то есть, до 21 декабря 2019 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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