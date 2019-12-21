ЦИК Азербайджана: Для участия в парламентских выборах утверждены кандидатуры 569 лиц

21 декабря 2019 15:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - До настоящего времени, для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на девятое февраля, обратился 901 кандидат.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, сообщает в субботу Trend.

Панахов отметил, что 149 кандидатов выдвинули 11 политических партий, пять человек выдвинуты инициативными группами, 752 выдвинули свои кандидатуры индивидуально.

Глава ЦИК добавил, что кандидатуры 569 обратившихся уже утверждены, а 439 из них уже забрали подписные листы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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