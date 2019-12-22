Веб-камеры прослеживают весь процесс голосования на избирательных участках - Мазахир Панахов

22 декабря 2019 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Веб-камеры прослеживают весь процесс голосования на избирательных участках. Это требование должно строго соблюдаться.

Об этом, как сообщает Trend, заявил сегодня на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

М.Панахов сказал, что ЦИК должен быть уведомлен в случае выявления каких-либо нарушений.

Председатель ЦИК отметил, что на 1000-х избирательных участках установлены веб-камеры: "То, что до сих пор не было проблем с работой веб-камер является хорошей новостью. Авторство практики использования веб-камер принадлежит Азербайджану."

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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