Мазахир Панахов: Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить нарушений во время выборов

22 декабря 2019 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать каких-либо нарушений во время выборов. Как передает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

М.Панахов сказал, что любое нарушение отрицательно воспринимается общественностью: "Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать таких ситуаций. Все выборы должны быть в полном соответствии с Избирательным кодексом. В последние годы осведомление играет особую роль в избирательном процессе".

М. Панахов подчеркнул, что выборы - это массовый процесс: "Никто в мире не застрахован от нарушений на выборах. Конечно, мы хотим, чтобы нарушений не было. Наша цель - минимизировать эти инциденты. Для этого мы постоянно повышаем осведомленность".

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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