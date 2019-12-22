В муниципальных выборах примут участие 41 462 кандидата

22 декабря 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Число кандидатов, учавствующих в муниципальных выборах завтра, составляет 41 462.

Как передает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

М.Панахов сообщил, что некоторые из кандидатов добровольно сняли свою кандидатуру: "Одна треть кандидатов являются представителями 13 политических партий, а две трети - граждане, которые сами выдвигают свои кандидатуры."

Отметим, что завтра в Азербайджане состоятся муниципальные выборы. В общей сложности 15 156 членов будут избраны по 1606 муниципалитетам. Муниципальные выборы пройдут на 5049 избирательных участках. Голосование начнется в 08:00 утра и завершится в 19:00 вечера.

Общее число избирателей, включенных в список избирателей, составило 4 972 356 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане более 1 миллиона избирателей с удостоверениями личности нового поколения
Политика 13:34
Полиция Азербайджана осуществляет свою деятельность на выборах в рамках закона
Общество 13:28
За муниципальными выборами будут следить 52 636 местных и 17 международных наблюдателей
Политика 13:18
Веб-камеры прослеживают весь процесс голосования на избирательных участках - Мазахир Панахов
Политика 12:50
Завтра в Азербайджане будут избраны 15 156 членов по 1606 муниципалитетам
Политика 12:38
Все избирательные участки будут обеспечены стабильным и качественным электричеством
Экономика 11:59
Лента новостей
Футболист ван Дейк заявил, что был разочарован результатами голосования за "Золотой мяч"
Европа 14:19
Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане
Общество 14:02
В Азербайджане более 1 миллиона избирателей с удостоверениями личности нового поколения
Политика 13:34
Полиция Азербайджана осуществляет свою деятельность на выборах в рамках закона
Общество 13:28
За муниципальными выборами будут следить 52 636 местных и 17 международных наблюдателей
Политика 13:18
Мазахир Панахов: Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить нарушений во время выборов
Политика 13:00
Веб-камеры прослеживают весь процесс голосования на избирательных участках - Мазахир Панахов
Политика 12:50
Завтра в Азербайджане будут избраны 15 156 членов по 1606 муниципалитетам
Политика 12:38
Макрон отказался от положенной ему после окончания президентского срока пенсии
Европа 12:17