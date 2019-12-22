Мазахир Панахов встретился с представителями стран, которые будут наблюдать за муниципальными выборами в Азербайджане

22 декабря 2019 22:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов встретился с делегациями Центральных избирательных комиссий Молдовы, Румынии, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Кыргызстана и Литвы, которые находятся в Азербайджане для наблюдения за предстоящими 23 декабря муниципальными выборами.

Как сообщает Trend со ссылкой на отдел по медиа и связям с общественностью секретариата ЦИК, председатель ЦИК Азербайджана рассказал о роли взаимовыгодного сотрудничества между избирательными органами в совершенствовании избирательной практики и отметил, что эти отношения необходимы для развития избирательной системы в каждой стране.

Члены делегаций поблагодарили председателя ЦИК Мазахира Панахова за теплый прием.

Панахов проинформировал гостей о высоком уровне подготовки к выборам, предпринятых шагах по проведению свободных, справедливых и прозрачных выборов и реализованных масштабных проектах.

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