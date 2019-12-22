ЕС вновь подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана

22 декабря 2019 21:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Европейский союз (ЕС) вновь подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на сайт Европейской службы внешних связей, об этом было заявлено в ходе второго раунда диалога по безопасности между ЕС и Азербайджаном, который прошел в Баку 19 декабря.

Как отмечается, стороны обменялись мнениями по важным вопросам в сфере политики и безопасности, представляющих взаимный интерес, в том числе решение конфликтов и кризисов, угрозы и вызовы региональной и международной безопасности и обсудили возможности практического сотрудничества.

«Делегации вновь подтвердили приверженность нормам и принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте, и подчеркнули важность строгого соблюдения этих принципов для обеспечения основанного на правилах международного порядка. Делегация ЕС вновь подтвердила позицию, высказанную ранее высокопоставленными должностными лицами ЕС, в частности президентом Европейского совета Дональдом Туском и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини о поддержке ЕС территориальной целостности, независимости и суверенитета Азербайджана»,- говорится в сообщении.

Как отмечается, была подчеркнута важность «Южного газового коридора» в диверсификации поставок энергоносителей на европейские рынки, в частности, в свете недавнего открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) и предстоящего завершения Трансадриатического газопровода (TAP). Делегация ЕС высоко оценила вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы.

«ЕС и Азербайджан подчеркнули необходимость завершения переговоров по проекту нового соглашения между ЕС и Азербайджаном.

Делегации договорились продолжить диалог по вопросам безопасности и провести следующий раунд диалога по безопасности во второй половине 2020 года в Брюсселе»,- говорится в сообщении.

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