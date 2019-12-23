Мазахир Панахов встретился с грузинскими и украинскими коллегами (ФОТО)

23 декабря 2019 00:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с главой Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания 22 декабря встретилась с председателем Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахиром Панаховым. Делегация находится с визитом в Азербайджане для наблюдения за муниципальными выборами, сообщает Trend со ссылкой на отдел по медиа и связям с общественностью секретариата ЦИК.

Панахов выразил удовлетворение тесным сотрудничеством между высшими избирательными структурами двух стран, отношения которых расширяются. Председатель ЦИК также подчеркнул, что отношения и обмен опытом между двумя структурами играют важную роль в развитии избирательной практики и избирательной системы.

Жвания выразила благодарность за теплый прием и сказала, что счастлива пребывать в Азербайджане и в Центральной избирательной комиссии.

Говоря о подготовке к муниципальным выборам, председатель ЦИК Азербайджана сказал, что созданы все условия для свободного волеизъявления избирателей на муниципальных выборах 23 декабря.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития сотрудничества между двумя структурами и вопросах, представляющих взаимный интерес.

Помимо этого, Мазахир Панахов встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Украины Олегом Диденко, который примет участие в наблюдении за муниципальными выборами в Азербайджане.

Глава ЦИК Азербайджана, поприветствовав гостей, выразил удовлетворение встречей, состоявшейся накануне муниципальных выборов, и рассказал о связях между высшими избирательными структурами двух стран. Председатель комиссии подчеркнул, что возглавляемая им организация придает значение связям с высшими избирательными структурами различных стран.

В свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии Украины выразил благодарность за приглашение и искренний прием. Дидиенко отметил, что Центральная избирательная комиссия Украины свой первый визит в новом составе совершает именно в Азербайджан. Затем глава ЦИК Украины поинтересовался ходом последних подготовительных работ к муниципальным выборам. Отвечая на вопросы коллеги, Панахов подробно проинформировал о шагах по обеспечению на высоком уровне активного и пассивного избирательного права граждан страны.

На встрече также состоялся обмен мнениями о дальнейшем углублении сотрудничества между высшими избирательными структурами и вопросах, представляющих взаимный интерес.

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  • Мазахир Панахов встретился с грузинскими и украинскими коллегами (ФОТО)
  • Мазахир Панахов встретился с грузинскими и украинскими коллегами (ФОТО)
  • Мазахир Панахов встретился с грузинскими и украинскими коллегами (ФОТО)
  • Мазахир Панахов встретился с грузинскими и украинскими коллегами (ФОТО)
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