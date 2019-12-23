Для наблюдателей на муниципальных выборах созданы все условия - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - Для наблюдателей на муниципальных выборах созданы все условия.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов, сообщает в понедельник Trend.

Панахов сказал, что на всех избирательных участках для наблюдателей оборудованы специальные места. Также можно наблюдать за выборами через веб-камеры, не посещая избирательного участка.

"Веб-камеры установлены на 1000 избирательных участков. Это позволяет наблюдать за выборами из любой точки мира. Данную практику впервые применил Азербайджан, и она обеспечивает проведение выборов в условиях полной прозрачности и демократии", - добавил Панахов.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся муниципальные выборы.

С 08:00 избирательные участки открыты для голосования.

Отметим, что в этом году на муниципальных выборах по 1606 муниципалитетам должны быть избраны 15 156 членов этих структур.

Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов. 13 партий выдвинули своих кандидатов.

Выборы проводятся по 118 избирательным округам.

Голосование будет проходить в 5049 избирательных участках.

За муниципальными выборами будут наблюдать 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.

В связи с муниципальными выборами 23 декабря объявлено в Азербайджане нерабочим днем.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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