Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева проголосовали на муниципальных выборах в Азербайджане

23 декабря 2019 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 23 декабря проходят очередные в истории современного независимого Азербайджана муниципальные выборы.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева прибыли для голосования на избирательный участок номер 6, расположенный в средней школе номер 6 Сабаильского избирательного округа номер 29 города Баку.

Войдя в помещение для голосования, Президент Ильхам Алиев взял избирательный бюллетень, прошел в кабину и затем опустил бюллетень в урну.

Затем проголосовали Первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева.

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