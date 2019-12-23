Самая высокая активность избирателей на муниципальных выборах зарегистрирована в 51-м Гусарском избирательном округе

БАКУ /Trend/ - Самая высокая активность избирателей по состоянию на 10:00 зарегистрирована в 51-м Гусарском избирательном округе, и составила 13,93 процента, сообщает в понедельник Trend.

По информации на 10:00, самая низкая активность избирателей наблюдалась во втором Кяпязском (Гянджа) избирательном округе №40. Здесь активность составила 4,38 процента.

Отметим, что по информации на 10:00, активность избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане составила 8,51 процента.

Число проголосовавших составило 423 361 человек. Общее число избирателей - 4 972 356 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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