Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Президента Ильхама Алиева (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:59)

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю дня рождения.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

Примите мои сердечные поздравления и самые добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Отрадно отметить, что под Вашим мудрым руководством братский Азербайджан уверенно достигает больших успехов в социально-экономическом развитии и последовательно укрепляет свой авторитет на международной арене.

Я с большой теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу, состоявшуюся в рамках XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения. Тогда, в ходе открытых и доверительных переговоров, были еще раз подтверждены обоюдное стремление и готовность к дальнейшему развитию туркмено-азербайджанской дружбы и сотрудничества. Твердо убежден, что совместными усилиями братские отношения между нашими странами и далее будут укрепляться на благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, а также новых успехов во всех Ваших начинаниях и устремлениях во благо братского народа Азербайджанской Республики", - говорится в поздравительном письме.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.