На муниципальных выборах в Азербайджане на 12:00 проголосовали 18,07% избирателей

БАКУ /Trend/ - По информации на 12:00, активность избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане составила 18,07 процента.

Об этом сказали в Информационном центре ЦИК, сообщает в понедельник Trend

Число проголосовавших составило 898 542 человек.

Общее число избирателей составляет 4 972 356 человек.

Сегодня в Азербайджане проводятся муниципальные выборы.

С 08:00 часов избирательные участки открыты для голосования избирателей.

Отметим, что в этом году на муниципальных выборах по 1606 муниципалитетам должны быть избраны 15 156 членов муниципалитетов.

Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов. 13 партий выдвинули своих кандидатов.

Выборы проводятся по 118 избирательным округам.

Голосование проходит в 5049 избирательных участках.

За муниципальными выборами наблюдают 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.

В связи с проводимыми муниципальными выборами 23 декабря объявлено в Азербайджане нерабочим днем.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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