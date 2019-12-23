Обнародована информация об активности избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане на 12:00

БАКУ /Trend/ - Самая высокая активность избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане по информации на 12:00 зарегистрирована во втором Шарурском избирательном округе, и составила 27,60 процента, сообщает в понедельник Trend.

Самая низкая активность избирателей на 12:00 наблюдалась в 47-м Мингячевирском избирательном округе. Здесь активность составила 13,01 процента.

Отметим, что по информации на 12:00, из 4 972 356 избирателей в голосовании приняли участие 898 542 (18,07%) избирателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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