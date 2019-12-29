ЕС надеется на скорое достижение окончательного соглашения о партнерстве с Азербайджаном

29 декабря 2019 09:34 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Европейский союз (ЕС) надеется на скорое достижение окончательного соглашения о партнерстве с Азербайджаном, сказал Trend официальный представитель ЕС по внешним связям Питер Стано.

Он отметил, что Азербайджан является ключевым партнером ЕС в рамках программы «Восточного партнерства».

«На последнем саммите «Восточного партнерства» в 2017 году мы возобновили наше участие в комплексных реформах во всех странах-партнерах, включая Азербайджан. Посредством совместно согласованного плана действий «20 результатов к 2020 году» мы приносим ощутимые выгоды гражданам стран «Восточного партнерства», включая Азербайджан. Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном продвинулось, в частности, с одобрением приоритетов партнерства в сентябре 2018 года, которые определяют наше сотрудничество в четырех ключевых секторах:

- укрепление институтов и надлежащее управление;

- экономическое развитие и рыночные возможности;

- энергоэффективность, воздействие на окружающую среду и климат;

- мобильность и контакты между людьми.

В настоящее время мы также ведем переговоры с Азербайджаном о новом всеобъемлющем соглашении, основанном на последних международных стандартах, которое должно способствовать дальнейшей диверсификации экономики Азербайджана. Документ, который заменит действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1999 года принесет выгоду как для ЕС, так и для Азербайджана. Надеюсь, в ближайшее время будет достигнуто окончательное соглашение», - сказал Стано.

По поводу реализации программы «20 результатов к 2020 году», он сказал, что стороны уже достигают ощутимых результатов для граждан и бизнеса в трех из четырех основных приоритетных областях политики «Восточного партнерства», а именно: укрепление экономики, укрепление связей и укрепление общества.

Далее, Стано отметил, что 2020 год станет годом определения новых политических рамок программы «Восточного партнерства».

«В мае прошлого года Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер инициировал консультации по вопросам будущей политики «Восточного партнерства» на конференции высокого уровня, посвященной 10-летию программы. Консультации продолжались до конца октября, в результате которых мы получили более 200 предложений от широкого круга заинтересованных сторон, включая правительства, парламенты, гражданское общество, аналитические центры, частный сектор, молодежь, научные круги и международные организации. Все шесть стран-партнеров и подавляющее большинство стран-членов ЕС представили письменные предложения. Сейчас мы анализируем эти материалы, чтобы согласовать новые политические цели «Восточного партнерства» на следующем саммите », - сказал он.

Отметим, что «Восточное партнёрство» - проект Европейского союза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой, Украиной и Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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