Сона Алиева: Отстранение скомпрометировавших себя чиновников сделают реформы более эффективными

23 декабря 2019 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В последнее время суровое наказание чиновников за непростительные недочеты, допущенные в работе, свидетельствуют о равенстве всех перед законом. Независимо от занимаемой должности, чиновники должны служить народу, оправдывать оказанное им доверие. Злоупотребление должностными полномочиями равносильно предательству в отношении народа и Президента.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Сона Алиева.

Она сказала, что если тот или иной чиновник относится к своей работе безответственно, то его необходимо наказывать в соответствии с действующим законодательством.

Алиева напомнила, что в настоящее время в стране осуществляются кадровые и структурные реформы.

«На смену старым кадрам приходит мыслящая, отвечающая новым вызовам молодежь. Реформы служат стимулом расширению связей общества с государством. Не отвечающие этим вызовам, погрязшие в коррупции чиновники, которые вместо решения проблем занимаются волокитой, справедливо устраняются из системы государственного аппарата, это приветствуется в обществе. По ходу отстранения скомпрометировавших себя чиновников реформы будут более эффективными. Потому как государственное управление требует соблюдение принципов транспарентности", - сказала Сона Алиева.

Напомним, что по распоряжению главы государства глава ИВ Агстафинского района Низамеддин Гулиев 20 декабря был освобожден от занимаемой должности. Он, бывший глава ИВ города Евлах Годжа Самедов и другие лица были привлечены в качестве подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями и повторном получении взятки в особо крупных размерах, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в Службе государственной безопасности по соответствующим статьям.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к следствию других участников преступной деятельности.

По решению Сабаильского районного суда, в отношении Гулиева и Самедова, а также экс-заместителя главы ИВ Агстафинского района Рамиза Татарова избрана мера пресечения арест сроком на четыре месяца.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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