Сегодня день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - 24 декабря - день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглу Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку.

В 1977 году поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). По окончании вуза, в 1982 году поступил в аспирантуру Московского государственного института международных отношений. В 1985 году защитил диссертацию и получил степень кандидата исторических наук.

С 1985 по 1990 годы преподавал в Московском государственном институте международных отношений.

С 1991 по 1994 годы Ильхам Алиев работал в сфере частного бизнеса. Возглавлял ряд производственно-коммерческих предприятий.

С 1994 по август 2003 года был вице-президентом, затем первым вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Принимал активное участие в осуществлении нефтяной стратегии Гейдара Алиева.

С 1997 года по настоящее время является президентом Национального Олимпийского комитета Азербайджана.

В 1999 году был избран заместителем, в 2001 году - первым заместителем председателя, а в 2005 году - председателем правящей партии "Ени Азербайджан".

Дважды, в 1995 и 2000 годах избирался в Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики.

С 2001 по 2003 годы - руководитель делегации Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

В январе 2003 года был избран заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы и членом бюро ПАСЕ.

В 2003 году сложил депутатские полномочия в связи с назначением на должность премьер-министра Азербайджанской Республики. Милли Меджлис утвердил Ильхама Алиева премьер-министром 4 августа.

15 октября 2003 года был избран Президентом Азербайджанской Республики. На президентских выборах за Ильхама Алиева проголосовало более 76 процентов избирателей. Вступил в должность 31 октября 2003 года.

Победив на президентских выборах 15 октября 2008 года с более чем 88 процентами голосов избирателей, Ильхам Алиев во второй раз был избран на пост Президента Азербайджанской Республики. Вступил в должность 24 октября 2008 года.

Ильхам Алиев 9 октября 2013 года подавляющим большинством голосов избирателей (84,54 процента) вновь был избран Президентом Азербайджана. Вступил в должность 19 октября.

На выборах Президента Азербайджана, которые прошли 11 апреля 2018 года, Ильхам Алиев, набрав 86,02 процента голосов избирателей, одержал убедительную победу. Вступил в должность 18 апреля.

Проголосовав за стабильность, устойчивое социально-экономическое развитие, прогресс, независимую политику, азербайджанский народ обеспечил счастливое и благополучное будущее свободной и демократической Азербайджанской Республики.

Азербайджан еще раз продемонстрировал всему миру, что является современной, демократической страной, где обеспечиваются все свободы.

Результаты опроса мнений (апрель 2019 года), проведенного Французским институтом социологических исследований Opinion Way через год после состоявшихся в Азербайджане последних президентских выборов, показали, что более 85 процентов населения поддерживает работу, проводимую под руководством Ильхама Алиева. 75,6 процента респондентов положительно ответили на вопрос о том, как они оценивают выполнение Президентом предвыборных обещаний. Еще один опрос мнений, связанный с деятельностью Президента Азербайджана, был проведен в ноябре Центром социальных исследований. Результаты опроса показали, что деятельность Президента Ильхама Алиева в международной и внутренней плоскостях считается очень действенной и важной с точки зрения защиты национальных интересов и обеспечения общенационального благосостояния. В целом, 77,5 процента граждан заявили, что вера и доверие к Президенту выросли еще больше, а 18,1 процента респондентов сообщили, что сохранили свою стабильную веру и доверие к главе государства. Заявление Президента о том, что «Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак» в ходе его выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 3 октября, усилило среди населения чувство патриотизма и доверия к государству. В целом, 84,9 процента респондентов высоко оценили значение выступления Президента на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Наглядным показателем деятельности Президента Ильхама Алиева является отчет Doing Business-2020 Всемирного банка, согласно которому Азербайджан вошел в число 20 самых реформаторских стран. В отчете Давосского всемирного экономического форума наша страна занимает 10-е место по долгосрочной стратегии правительства и 5-е место по уровню нацеленности на реформы.

Отметим, что в 2019 году в Азербайджане реформы приобрели более глубокий характер. В системе государственного управления были проведены коренные реформы и кадровые преобразования, которые обеспечат дальнейшее развитие Азербайджана как успешной страны. Вслед за этим был распущен Милли Меджлис V созыва и назначены новые выборы в парламент.

Согласно рейтингу самых могущественных стран, составленному журналом U.S.News, Азербайджан занял 45-е место среди 80 стран мира.

18 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в целях повышения благосостояния населения утвердил очередной социальный пакет, который является продолжением осуществляемой государственной политики. Реализованный крупный социальный пакет позитивно сказался на бюджете более чем 4,2 миллиона человек. Минимальная заработная плата увеличилась вдвое, а минимальная пенсия – на 70 процентов. Значительное повышение было отмечено и в пособиях для вынужденных переселенцев.

2019 год ознаменовался очередным внешнеполитическим успехом руководства Азербайджана. 25-26 октября в Баку прошел XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения – второй крупной организации после ООН по числу участников —, где председательство в этой структуре в 2019-2022 годах перешло Азербайджанской Республике. Тот факт, что местом его проведения стал Баку – свидетельствует о серьезной дипломатической победе и всевозрастающей роли Азербайджана на мировой арене. В итоговой Бакинской декларации Саммита была выражена решительная поддержка независимости, суверенитету и территориальной целостности Азербайджана и солидарность с усилиями нашей страны по восстановлению территориальной целостности: 120 стран осудили армянскую агрессию и оккупацию Нагорного Карабаха.

А 14 ноября в Баку прошел II Саммит религиозных лидеров мира, что еще раз свидетельствует о том, что Азербайджан играет и впредь будет играть важную роль в развитии межкультурного и межрелигиозного диалога.

2019 год также запомнился таким значимым событием, как открытие 30 ноября в турецком поселке Ипсала важнейшего элемента Южного газового коридора - части трубопровода TANAP, который соединит проект с Европой. Это событие стало воплощением успеха грандиозного проекта ЮГК и убедительной победой политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Реализация "Южного газового коридора" демонстрирует независимость и успешность энергетической политики Азербайджана, равно как и доверие к ней зарубежных партнеров. Именно Баку предложил Европе способ повысить энергетическую безопасность и диверсифицировать поставки.

Все вышеуказанные достижения показывают, что благодаря политике Президента Ильхама Алиева за прошедший год позиции Азербайджана ещё более укрепились как на мировой политической арене, так и в сфере торгово-экономических отношений. Страна ещё больше усилила своё международное влияние, благодаря которому воспринимается партнёрами в качестве сильного, независимого и надёжного игрока.

Достигнутые Азербайджаном успехи являются результатом проводимой Президентом Ильхамом Алиевым успешной внутренней и внешней политики. И мы уверены, что независимый Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева ждет еще более блестящее будущее.

Коллектив Агентства международной информации Trend сердечно поздравляет Президента Ильхама Алиева с днем рождения!

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