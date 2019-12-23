Мазахир Панахов: Информация, связанная с тем, что в некоторых участках не работали веб-камеры, необоснованна

БАКУ/Trend/ - Информация, распространенная в социальных сетях, относительно того, что в некоторых участках не работали веб-камеры, необоснованна.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, эту информацию распространил один из блогеров, не проживающих в Азербайджане.

«Вопрос был уточнен. Если я не ошибаюсь, у пользователя была проблема в связи с использованием этой камеры. До того, как просматривать кадры, отснятые камерой, систему надо было обновить, что произведено не было», - сказал Панахов.

Глава ЦИК добавил, что на избирательных участках установлено 1000 веб-камер: «Их можно проверить, они все работают. Я лично проверяю большинство из них. Указанным случаем просто пытались воспользоваться, чтобы очернить работу ЦИК и процесс выборов в целом».

Он выразил благодарность гражданам за то, что они оперативно отреагировали на информацию.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся муниципальные выборы.

С 08:00 часов избирательные участки открыты для голосования избирателей.

Отметим, что в этом году в муниципальных выборах по 1606 муниципалитетам должны быть избраны 15 156 членов муниципалитетов.

Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов. 13 партий выдвинули своих кандидатов.

Выборы проводятся по 118 избирательным округам.

Голосование будет проходить в 5049 избирательных участках.

За муниципальными выборами будут наблюдать 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.

В связи с проводимыми муниципальными выборами 23 декабря объявлено в Азербайджане нерабочим днем.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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