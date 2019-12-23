Мазахир Панахов: Информация, связанная с тем, что в некоторых участках не работали веб-камеры, необоснованна

23 декабря 2019 16:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Информация, распространенная в социальных сетях, относительно того, что в некоторых участках не работали веб-камеры, необоснованна.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, эту информацию распространил один из блогеров, не проживающих в Азербайджане.

«Вопрос был уточнен. Если я не ошибаюсь, у пользователя была проблема в связи с использованием этой камеры. До того, как просматривать кадры, отснятые камерой, систему надо было обновить, что произведено не было», - сказал Панахов.

Глава ЦИК добавил, что на избирательных участках установлено 1000 веб-камер: «Их можно проверить, они все работают. Я лично проверяю большинство из них. Указанным случаем просто пытались воспользоваться, чтобы очернить работу ЦИК и процесс выборов в целом».

Он выразил благодарность гражданам за то, что они оперативно отреагировали на информацию.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся муниципальные выборы.

С 08:00 часов избирательные участки открыты для голосования избирателей.

Отметим, что в этом году в муниципальных выборах по 1606 муниципалитетам должны быть избраны 15 156 членов муниципалитетов.

Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов. 13 партий выдвинули своих кандидатов.

Выборы проводятся по 118 избирательным округам.

Голосование будет проходить в 5049 избирательных участках.

За муниципальными выборами будут наблюдать 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.

В связи с проводимыми муниципальными выборами 23 декабря объявлено в Азербайджане нерабочим днем.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Избирательная активность на муниципальных выборах в Азербайджане
Политика 17:38
Самая высокая и самая низкая избирательная активность на муниципальных выборах в Азербайджане на 15:00
Политика 16:55
Мазахир Панахов: Информация, распространенная в соцсетях, проверяется
Политика 15:33
На муниципальных выборах в Азербайджане по состоянию на 15:00 проголосовали 26,88 % избирателей
Политика 15:20
ЦИК: На муниципальных выборах созданы все условия для волеизъявления граждан Азербайджана
Политика 15:14
Ровзат Гасымов: В ЦИК не поступало никаких жалоб по поводу муниципальных выборов
Политика 15:08
Лента новостей
Азербайджан улучшил показатели в Global Innovation Index 2019
Бизнес 17:50
Малообеспеченным семьям в Азербайджане будет оказана единовременная помощь
Политика 17:49
В Азербайджане планируется привлечение кредита Всемирного банка
Финансы 17:41
Избирательная активность на муниципальных выборах в Азербайджане
Политика 17:38
Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании по упрощенному таможенному коридору между Азербайджаном и Турцией
Политика 17:36
Турция увеличила экспорт электротоваров в Таджикистан более чем на 30% – министерство
Турция 17:34
Western Union возобновила работу в Таджикистане
Таджикистан 17:32
Узбекистан будет экспортировать сельскохозяйственную продукцию в Индию через Иран
Бизнес 17:30
Азербайджан является одним из крупнейших торговых партнеров Грузии
Бизнес 17:28